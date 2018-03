El Día Internacional de la Mujer declarado oficialmente por la asamblea de las Naciones Unidas ya hace más de un siglo y que comenzó con la reivindicación de los derechos de las mujeres obreras que exigían mejores condiciones de trabajo, se conmemora todos los años el 8 de marzo con la finalidad de que no olvidemos los importantes avances que logramos las mujeres gracias a la lucha constante por conseguir la igualdad de oportunidades.

Conmemoramos los logros de luchadora sociales como Elvia Carrillo Puerto, que en 1923 fue la primera mujer electa como diputada en Yucatán aún cuando no teníamos ni siquiera el derecho al voto, hecho que revolucionó la vida en la sociedad de las mujeres y no fue hasta 30 años después que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Sufragio Femenino, gracias a los movimientos de las sufragistas.

Ahora en el 2018, producto de todas sus luchas, contamos con una oportunidad real de participar en la vida política y social, de defender y exigir que se cumplan nuestros derechos, tenemos voz y voto como ciudadanas e incluso la oportunidad de disputar el poder.

Sin embargo, como todo fenómeno social actualmente nos enfrentamos a varias formas de resistencia de la sociedad, ejemplo de ello es la actual violencia política que no tiene otro fin que el de menoscabar los derechos de las mujeres para alcanzar una participación por los espacios de toma de decisiones en condiciones de igualdad, las mujeres aún no tenemos los mismos salarios que los hombres por realizar exactamente el mismo trabajo y no contamos con los mismos espacios en los gabinetes presidenciales o de gobierno.

Por esto es grato reconocer que las mujeres perredistas han sido las luchadoras sociales que han retomado estas causas en defensa de los derechos políticos de la mujer, como la paridad de género y el reconocimiento del término de “violencia política” en la ley, retomado también a nivel local con la diputada María del Carmen Pérez, además en el congreso nacional la también diputada del PRD y principal representante del feminismo en Latinoamérica, Marcela Lagarde, creó la ley general del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, entre muchas otras leyes que las legisladoras perredistas han reformado para la inclusión de los derechos de la mujer, por esto y más me siento orgullosas de ser una mujer perredista.

Sin embargo no debemos confiar en que todo esta hecho, por que aún falta mucho, en Campeche por ejemplo, existe todavía la discriminación hacia la mujer indígena para ocupar cargos públicos en sus municipios, hace falta incentivar la participación política de las mujeres tanto en comunidades como en zonas urbanas y concientizar a las y los ciudadanos acerca del cambio de rol de la mujer en la sociedad.

Es por eso que el día 8 de marzo de 2018, EXIGIMOS:

a) Que ninguna mujer sea impedida de ejercer sus derechos políticos y constitucionales. b) Que ninguna mujer sea objeto de presión o amenazas para evitar su registro y abandonar su cargo. c) Que ninguna mujer sea objeto de ningún tipo de violencia.

Expongo a las autoridades competentes que las mujeres del PRD en Campeche no nos quedaremos calladas, no vamos a permitir que se dejen impunes los actos de violencia y discriminación hacia la mujer, no vamos a a quitar el dedo del renglón hasta lograr que se cumpla la ley y la igualdad real de oportunidades.

