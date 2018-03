Vecinos de la calle Limonar de la Colonia Tomás Aznar que pertenece al IV Distrito Local que representa el diputado Manuel Ortega Literas, denuncian la falta de servicios públicos por parte del Ayuntamiento de Campeche, pues desde hace seis meses viven entre enormes baches y aguas jabonosas, que dificultan el transito de esa zona.

El señor Juan Francisco Chan Pérez, manifestó, que ya están cansados de vivir en esta situación, ya que no sólo se trata de vivir en una calle digna sino estos desperfectos traen consecuencias que atentan con la integridad física de quienes habitan por el lugar.

“Nadie hace caso ya lo reportamos y el diputado ni sus luces creo que sólo vino en tiempo de campaña, siempre es el mismo problema los benditos baches y las aguas jabonosas que no sólo dan una pésima imagen sino también dejan intransitable la calle, los conductores deben ver como esquivar estos enormes huecos para no dañar su patrimonio y por eso hasta pasan atropellar a los niños que deben cruzar para ir a la escuela” señaló.

Por lo cual piden a las autoridades municipales de bachear la calle que ya es un problema que puede poner en peligro la vida de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que todos los días deben pasar por el lugar, así como automovilistas y motociclistas que arriesgan su patrimonio y vida.

Asimismo pidió mano dura o reglamentos más estrictos para la gente que se acostumbra a tirar aguas jabonosas en la calle, pues también esto contribuye a la destrucción de la carpeta asfáltica, aunado a ello al quedarse almacenada dispara mal olor que daña a la salud pública.

“Esperemos que hagan algo al respecto, no puede ser posible que ya se acaba el trienio y no puedan dejar en las mejores condiciones nuestra calle, merecemos un lugar digno en donde vivir porqué para eso pagamos impuestos, eso no se les olvida cobrar y cada año incrementan algo” puntualizó.