Un grupo de ambientalistas protestaron a las afueras de la Plaza de Toros, donde se presentará el próximo sábado 17 de marzo Pablo Hermoso de Mendoza, considerado el mejor torero a caballo del mundo, pues lamentan que el Ayuntamiento de Campeche haya otorgado el permiso para que una empresa taurina trajera a la ciudad ese tipo de espectáculos que consideran una masacre y deja en descubierto la falta de sensibilidad en el tema de la protección animal.

La activista Gely Inurreta Uribe señaló que aunque no puedan hacer algo al respecto para que no se realice el show taurino, estarán verificando de manera pacífica ese día, de que se respete el reglamento y no se permita la entrada de menores.

Indicó que está prohibición no sólo se encuentra en la Ley de Protección Animal del Estado de Campeche sino también una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que México se encuentra en los únicos 8 países que permite las corridas de toros.

“Luchamos contra la violencia de mujeres, de niños y demás y seguimos con actos violentos, el echo de que digan que es un arte que algunos piensen que es lindo no significa que sea cruel, donde hay sangre, donde hay dolor, es cruel, cualquier veterinario lo puede decir, el otro sufre no es una lucha justa porqué dirán el torero se esta jugando la vida por el toro, pero el toro no lo decidió por él” dijo .

Por su parte el representante de la empresa taurina, Raúl Alducín, opinó que todos los seres humanos son libres de manifestar lo que opinan y por lo cual respeta las opiniones que genera el show taurino pero también pide respeto pues a nadie se le esta obligando ir al evento, “la gente que quiere venir viene y la que no le gusta se le respeta y no viene, nosotros cumplidos con todos lo que indica la Ley, tenemos papeles en regla y los permisos del arrendamiento del terreno.”

Sin embargo mencionó que desde que abrieron taquillas han tenido una muy buena aceptación por los campechanos y esperan que en el evento se logre la máxima capacidad de 4 mil personas para que disfruten una corrida de 4 toros de un pesaje de 480 kilos.

Informó que las ventas de boletos se realiza en la misma plaza, la entrada general de sol 380 pesos, de sombra 400 pesos, de primera y segunda fila un precio de 950 y 750 pesos por la sombra, y 750 y 600 pesos de sol.