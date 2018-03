El Protocolo Alba Yucatán es un mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas o no localizadas

Mérida, Yucatán.- Con un llamado a fortalecer los esfuerzos y acciones entre instituciones, sociedad civil organizada y ciudadanía, se firmaron acuerdos para dar seguimiento a la solicitud de Alerta de Género y establecer las condiciones para consolidar una sociedad incluyente, fuerte, unida y pacífica.

La invitación a robustecer nuestra ciudadanía se dio en el marco de la celebración del cuarto aniversario del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán, donde la secretaria General de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, destacó que la igualdad de género permitirá desarrollarnos de forma plena.

“Sólo con una sociedad auténticamente equitativa y participativa es que podemos aspirar al bienestar duradero. Hace cuatro años, durante la inauguración de este Centro tan importante, el Gobernador Rolando Zapata Bello destacó la trascendencia de contar con un espacio especializado, con el personal profesional, trabajando 24 horas del día, 365 días del año, garantizando que toda mujer que sufra algún tipo de violencia, en primer lugar, reciba justicia”. destacó la funcionaria.

Hoy, dijo, somos testigos del fortalecimiento de esos esfuerzos, con la firma de acuerdos entre la Fiscalía General del Estado a través del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán y el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey).

Enfatizó que cuando hay una mujer violentada, se agravia todo un entorno que sufre daños colaterales, por lo que es importante construir con una verdadera igualdad de mujeres y hombres, “que no sea un tema de porcentajes, que sea un tema de respeto a los derechos humanos y de capacidades”.

El compromiso signado entre el director del Cepredey, Gabriel Barragán Casares, y el fiscal General, Ariel Aldecua Kuk, incluye cuatro acciones que son realiar pláticas de prevención entre población vulnerable e identificada en zonas de alto riesgo e incidencia delictiva, trabajar de la mano con las organizaciones civiles para promover la no discriminación y una participación equitativa, crear la Unidad especializada del Delito de Feminicidio así como ingresar a 45 puntos identificados, a población abierta, para atender los temas de violencia y género.

Por su parte, Aldecua Kuk señaló que este acuerdo con el Cepredey fortalecerá al Centro de Justicia para las Mujeres que encabeza Alejandra May Luna, para que las beneficiarias ejerzan su libertad. Además, agregó, hará que tenga mayor presencia en el interior del Estado, para brindar atención profesional.

Recalcó que con el fortalecimiento de dichas instituciones se dará puntual seguimiento a la solicitud de Alerta de Género, se instaurará el Protocolo Alba Yucatán, que es un mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas o no localizadas, y se incrementarán los vínculos de coordinación y colaboración.

Finalmente, Góngora Sánchez recalcó que el empoderamiento de la mujer se debe entender como tener los mismos derechos y trato justo e igualitario a los hombres, lo que permitirá generar condiciones para tener una mejor sociedad.

De la misma manera, hizo un llamado a los medios de comunicación porque ahora tienen una gran responsabilidad de difundir todas las acciones que se están haciendo a favor de la mujeres y niñas. Por eso, les pido no dejar atrás esta oportunidad de construir ciudadanía, precisó.

“No todo es responsabilidad del Gobierno, si no hay voluntad de la sociedad, de los medios no vamos a avanzar, y eso es lo que no queremos porque Yucatán es un estado que marcha diferente al resto del país, por lo que vamos a trabajar hasta el último día de esta administración para entregar los resultados que estamos obligados a dar.