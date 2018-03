Participan en un encuentro mundial junto con mil jóvenes de 90 países

Mérida, Yucatán.- Un grupo de 11 jóvenes de Yucatán conforma la delegación que representará al territorio en el Future We Want Model of United Nations, a celebrarse en los próximos días en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ubicada en Nueva York, Estados Unidos.

Previo a realizar el viaje, Rubén Solórzano Selem, Adriana Domínguez, María Luisa Barroso Chan, Jacqueline Molina Cen, David Ricardo Eb Novelo, Sergio Raúl Coral Villegas, Elías Osorio Parra, Mayanín Chan Cabrera y Alejandra Mejía Palma de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), así como Gabriela Cervera Suárez, de la Marista y Gabriel Abraham Martín Cárdenas, del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), sostuvieron un encuentro con el Coordinador General de Asesores del Gobierno del Estado, Eric Rubio Barthell.

Durante la reunión, las y los estudiantes platicaron sobre su experiencia en el Modelo de Naciones Unidas de la UADY (Uadymun), lo que les valió ganar la beca para participar en el evento que tendrá lugar en Nueva York para debatir, con otras dos mil delegaciones provenientes de 90 países, sobre los problemas mundiales contenidos en la agenda de la ONU y proponer soluciones.

A su vez, Rubio Barthell reconoció la importancia que tiene para el estado el que yucatecoas y yucatecos participen en este importante encuentro, ya que complementará su experiencia y les dará una visión más amplia del acontecer internacional.

También, destacó la trascendencia que tiene esta actividad para el desarrollo de las entidades y municipios, ya que se ha vuelto una herramienta para conseguir recursos adicionales para la realización de proyectos en temas como medio ambiente, educación, innovación, economía y cultura, entre otros.

En el caso de Yucatán, el funcionario puso ejemplos de acciones implementadas en Estados Unidos, China e Italia, que han derivado en trabajos que hoy en día han traído beneficios al territorio.

En el caso italiano, mencionó que como resultado de la visita a Milán que efectuó el Gobernador Rolando Zapata Bello en 2016, se signó diversos acuerdos con instituciones como el Politécnico de esa ciudad, con el que actualmente se desarrolla un proyecto piloto para crear la marca “Diseño Yucatán”, dirigido por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido de la entidad (Canaive).

En su turno, las y los jóvenes manifestaron que aprovecharán esta experiencia, esperando les sea significativa para su formación profesional y personal.