Al reconocer que la contabilidad electrónica, que le apostó la autoridad al ejercicio fiscal es algo extraordinario y bien hecho, el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, José Besil Bardawil negó que la actualización del Sistema Tributario Administrativo (SAT) con su nuevo modelo de facturación 3.3, afecte a los contadores públicos ya no requiriendo sus servicios.

“La reforma hacendaria nos han llevado a un sistema de recaudación o una ley fiscal recaudadora mucho más agresiva a la que teníamos, porque el gobierno necesita recursos y esa es la naturaleza del cobro de impuestos, si todos pagamos impuestos debería ser más barato si no todos pagamos entonces se vuelve muy caro” dijo.

En ese sentido lamentó que no se conozcan las funciones que realiza un contador público, pues no es correctivo es preventivo, planea no corrige, no hace trampas, no hace mañas, sino está para preparar una buena contabilidad, y ayudar al empresario a planear a futuro y así sepa que pagar y guardar.

“Al no considerarse la importancia de la contabilidad, ya que sólo lo requieren al mal necesario de que los ayuden a cumplir con hacienda, pero cuando los utilizan al momento de planear pueden sacar mucho beneficio y hasta pagar menos” subrayó.

Sin embargo aseguró que el servicio de la contaduría se enfrenta a muchos retos a nivel nacional, entre ellos y los principales es dar a conocer todo lo que un contador público puede hacer, ya que no es nada más un cumplidor de obligaciones fiscales.

Recordó que la Ley General de Contabilidad Gubernamental surgió en el año 2008 con la armonización contable y donde se deja ejercer el ejercicio presupuestal por aparte , aunque después de 10 años no se ha podido aterrizar y sólo se ha logrado avanzar entre un 30 a 40 por ciento, esto debido a la falta de conciencia de sus beneficios y recursos que se requieren en sus sistemas operativos.