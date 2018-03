Una de las problemáticas más fuertes que está viviendo el sector industrial en el país es la inseguridad, y el robo en carreteras, el robo en ferrocarriles y el robo mismo dentro de las empresas, señaló el Mtro. Héctor Arroyo Carrasco, Gerente de Logística y Transporte de Grupo Cipsa Industrias.

En conferencia de prensa, el Mtro. Arroyo Carrasco acompañó a la Mtra. Ana María Carcaño Meza, profesora de la Licenciatura en Logística de Negocios de la UPAEP, advirtió que el crimen organizado está permeando a la sociedad de una forma impresionante en los últimos años y en especial en el 2017, el problema es que Puebla que era una ciudad muy segura, ahora ya no lo es.

Porque agregó, “en los últimos meses ha crecido muchísimo el robo al transporte, inclusive, dentro de los parámetros que brinda la empresa Freighwatch, compañía que mide la inseguridad a nivel mundial, ha centrado sus estudios en los estados de Puebla, Veracruz, Estado de México y en la Ciudad de México, lugares donde se está concentrando en los últimos 2 o tres meses la mayor cantidad de robos, entidades que cabe destacar, nunca habían vivido esta situación como pasa dentro del estado de Puebla.

Apuntó que una de las rutas más peligrosas es el tramo que comprende la caseta de San Martín Texmelucan hasta la de Esperanza sobre la autopista México-Puebla.

El Mtro. Héctor Arroyo dijo “es un problema en donde la autoridad realmente no sabemos qué está haciendo, y Yo considero que no está haciendo nada, porque si ustedes viajan en este tramo, van a encontrar que de 3 a 4 patrullas de la Policía de Caminos y probablemente si tienen suerte, se encontrarán a un pelotón de la Marina Armada de México o del Ejército, situación que no está contrarrestando la problemática”.

Señaló que el crimen organizado está metido de tal forma en nuestra sociedad, “que casi, casi roban a pedido de sus clientes, en el caso de nosotros, hemos tenido incidencias en este tramo, otras saliendo del puerto de Manzanillo, incluso estamos haciendo cambios de logística para cambiarnos de puerto. Hemos pensado en algunas ocasiones que todo lo que viene de Asia, ya no llegue a puertos mexicanos, sino que llegue a California o Long Beach y de ahí, jalar la mercancía a la frontera, en este caso con Laredo, Tamaulipas y bajarlo al centro del país, pero es un costo impresionante, esto representa quintuplicar el costo de este servicio”.

Por lo tanto, acotó que se están implementando medidas que son costosas para toda la industria, específicamente para la industria de los alimentos, la industria textil y la industria metal-metálica e incluso el sector de las autopartes está sufriendo esta problemática. “Se están aplicando medidas de seguridad, si traemos contenedores del puerto de Veracruz o de los puertos de Manzanillo o Lázaro Cárdenas, la medida que estamos haciendo es contratar empresas de seguridad que vengan armadas, que vengan blindadas y cuando el embarque es muy sensible, se tienen que contratar 2 o 3 patrullas armadas y blindadas y preparadas para enfrentar contingencias, lo cual incrementa los costos de inversión para transportar las mercancías provenientes de otras partes del mundo, y como consecuencia, las empresas mexicanas están perdiendo competitividad a nivel internacional, problemática que se ha tratado por parte de la CANACAR, de las asociaciones de transportistas en los últimos años y para nuestra fortuna, a partir del mes de noviembre del año pasado, el Congreso de la Unión hicieron que estas acciones delincuenciales ya sea consideradas como delitos federales”.

Enfatizó que en los últimos años se puede apreciar el gran desarrollo que ha tenido el estado de Puebla, en el sector industrial como es el de las autopartes, alimentos, manufactura y textiles, pero necesitamos que la autoridad se aplique, ejerza la ley deje de ser cómplices de las bandas organizadas de criminales, se obtendrán mejores resultados de crecimiento y desarrollo en el estado y nacional.

En ese sentido, la Mtra. Ana María Carcaño Meza, profesora de la Licenciatura en Logística de Negocios de la UPAEP, indicó que es importante analizar lo que se está viviendo en el sector industrial con relación al tema de la inseguridad, principalmente en las carreteras y ferrovías de México, así como la situación de los puertos mexicanos y buscar soluciones integrales que beneficien a todos.

Además de que señaló que es necesario revisar cuáles son las prácticas que están llevando a cabo los criminales o delincuentes y ver qué medidas está tomando la industria, los empresarios para contrarrestar este grave impacto que se está teniendo en todas las operaciones de logística y al final de cuentas en la competitividad de nuestro país.

La Mtra. Carcaño Meza reiteró que ante este escenario es necesario incorporar dentro de las empresas, a personas cada vez más capacitadas, “que sean más hábiles que los delincuentes y que sepan actuar y diseñar alternativas y estrategias que a las empresas les permitan ir dos pasos delante de las bandas delictivas”.

Dijo que en el caso de la UPAEP, la Licenciatura en Logística de Negocios, se está preparando a los estudiantes para incorporarse a estas empresas y puedan implementar nuevas tecnologías, nuevas estrategias que respondan a las exigencias de los mercados locales y globales.

Por último, la Mtra. Ana María Carcaño, manifestó que la carrera de Logística de Negocios de la UPAEP fue acreditada el pasado 5 de marzo por CASECA (Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración A.C.), convirtiéndola en la primera a nivel nacional.

Afirmó que los estudiantes de esta carrera profesional cuentan con las herramientas y habilidades que está exigiendo el mercado laboral para el diseño de estrategias y modelos de logística que permitirá a las empresas ser más competitivas.

Redacción