Un total de 15 niños futbolistas de la categoría infantil mayor sub 11 del Club Celta Campeche, representarán al Estado en tres torneos previo al Rose Cup, el torneo más importante de España, así lo informó, su director Miguel Álvarez Rey.

Aseguró que en Campeche hay talento y por lo cual la apuesta a este deporte es continua, porqué procuran llevar a niños y jóvenes a que se entrenen y jueguen con equipos profesionales mexicanos y ahora un salto importante es la oportunidad que se les presente para las próximas semanas en España.

“Estamos enviando este año a un total de 10 niños a prueba con equipos profesionales, entre ellos un niño se va a Pachuca dos semanas con el equipo sub 15 que es el campeón de México y que tiene muchos jugadores de la selección nacional sub 15; también visitaremos a jugadores a Atlas donde actualmente es el campeón sub 13 de México y en esa categoría han invitado a 3 niños a entrenar con ellos durante una semana” dijo.