Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Campeche, colocaron esta mañana pancartas en todos los centros de trabajo como parte de una protesta a nivel nacional por el incumplimiento de los acuerdos firmados en la minuta por su Director General, Diego Prieto Hernández.

En entrevista con la secretaria general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), Jovita Domínguez Ramón, detalló, que esta protesta es a raíz de un plan nacional como trabajadores de cultura, y que inició con un mitin en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Cuidad de México.

Precisó que a través de estas acciones exigen que el director general del INAH, respete las condiciones generales de trabajo y toda la normatividad laboral que abarca prestaciones socioeconómicas y de uniformes; reglamentos de arquitectura y restauración, admisión, escalafón, capacitación y becas, así como profesionistas en Gestión del Patrimonio Cultural, acuerdos y minutas.

En ese sentido mencionó que el próximo viernes 9 de marzo representantes de cada Estado buscarán acercamiento con el director mediante un mitin para un acuerdo común a favor de sus derechos, pero en caso de no lograrlo, existe la posibilidad de cerrar museos o accesos gratuitos a estos mismos hasta que les hagan caso.

“Nos están violentando nuestros derechos, hemos pedido material de trabajo, prestaciones y promociones por grado académico, entonces en este caso las minutas desde hace tres años no han sido respetadas y es preocupante pues se hace con la autoridad y los trabajadores para que vean las necesidades de los centros de trabajo y se puedan resolver en tiempo y forma y hasta la fecha no lo han hecho” señaló.

Domínguez Ramón comentó que tuvieron un primer acercamiento con Prieto Hernández en una reunión realizada en el mes de enero y donde se comprometió a resolver estas peticiones poniendo como límite el pasado martes 27 de febrero y que no cumplió.

“Si después del viernes no hace caso a nuestras peticiones llevaremos a cabo un paro nacional ya sea por medio de cierres de trabajo o que el acceso no se cobrará, eso no los indicará nuestros compañeros que están en la Ciudad de México” recalcó.