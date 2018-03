El teléfono suena. Respondo, es mi madre, su tono de voz me causa extrañeza. Tras las frases de rigor, me dice:

−Hija, habló tu tía R… murió tu abuelo.

Guardamos silencio, suspiramos al unísono. No hay nada más que decirnos, así que sólo añado:

−Gracias por avisar, luego paso a verte, ¿ok?

−Sí, hija, besos…

A ambas, esta noticia nos mueve recuerdos tristes. La aparente frialdad con la que se da y recibe la noticia dista mucho de la realidad. Me duele… aunque ya no lo quiera.

Al muerto, mi abuelo, el padre de mi padre y el único que conocí… hacía más de diez años que no lo veía ni hablaba con él. Mi mente viaja a ese último día en que interactuamos… y las lágrimas acuden a mis ojos. Mi padre lo había citado para decirle que su hermano menor había abusado sexualmente de mí. Su respuesta fue interrogarme y preguntar a qué edad, le respondí llorando (no podía dejar de llorar) que sólo recordaba que iba en el kínder la primera vez que había sucedido… aún resuena su respuesta en mi mente:

−¡Ah! ¡Claro, siempre fuiste precoz!

Recuerdo que después de esa exclamación se escuchó el silencio. Mi llanto se intensificó y mis padres se pusieron violentamente de pie, veía las bocas de los tres moverse, pero no recuerdo que decían. El abuelo se levantó, vi que amenazaba con las manos y antes de irse dijo:

−No se te vaya a ocurrir echarle a perder la boda a tu hermano.

−Ya hablé con él, papá, y con ella también, sabe con quién se va a casar.

Nos echaron de la familia. Yo tenía la esperanza de que un día, mi abuelo, me hablara, me dijera que me quería y se disculpara. Junto con él, murió esa esperanza.