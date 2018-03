En el transcurso de este año, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) ha otorgado un total de 798 créditos que oscilan a los 10 millones de pesos en el municipio de Campeche, mientras en el municipio de Carmen 423 con un importe de los 8 millones de pesos, así lo informó, la coordinadora administrativa, Martha Carrillo Carrillo.

En entrevista indicó que a comparación del 2017, en este año ha aumentando el número de solicitudes de créditos por parte de los trabajadores formales de las diferentes dependencias o empresas privadas, pues se colocaron 20 créditos más en ambos municipios lo que representa que la productividad va incrementando.

En ese sentido puntualizó que se han estado ejecutando diversas estrategias, sobre todo han retomado una con mayor fuerza que es la promoción para las empresas privadas, ya que en varias ocasiones el trabajador por falta de información o de confianza desconoce lo que es FONACOT y que es lo que puede ofrecer en cuestión de créditos.

Mencionó que en este mes de marzo han iniciado con esta estrategia con la visita masiva en los centros de trabajo para darles a conocer el producto de FONACOT y sus ventajas, como el manejo de dinero en efectivo para brindarle una mayor liquidez al trabajador, pues antes el Instituto se enfocaba antes a bienes, y a la tarjeta electrónica.

“Actualmente el único producto que estamos manejando es en efectivo, porqué ya el trabajador con el efectivo puede utilizarlo de la manera que más le convenga, por ello, en el transcurso de esta semana estarán visitando las empresas de Plaza Galerías que están afiliados al Instituto, así como la parte administrativa, así mismo, visitaremos a las diferentes empresas de demás municipios, como Hecelchakán, y Calkiní” indicó.

Carrillo Carrillo subrayó que adquirir un crédito FONACOT, beneficia al empleado y al centro de trabajo, porqué los descuentos son vía nómina y por ello el trabajador no tiene porqué realizar pagos por fuera o de estar pensando el momento en el que tiene que salir de su trabajo para ir al banco, además, el crédito que otorgan esta topado a un 20 por ciento por la Ley Federal de Trabajo, es decir, no se puede exceder a ese porcentaje y así el trabajador no se sobre endeude cuidando su economía.