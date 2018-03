El pasado viernes en Campeche dio arranque la fase regional de la Olimpiada Nacional 2018 en las disciplinas de Voleibol de Sala teniendo como sede las canchas de la Unidad Deportiva 20 de noviembre, mientras que el béisbol se realizó en el estadio Nelson Barrera Romellón, Leandro Domínguez y el poblado de Chiná.

Un evento en el que participan estados como Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas y siendo anfitriones Campeche, con las categorías sub 15, sub 17 y sub 19 en materia de voleibol en ambas ramas, mientras que en béisbol participa solo la rama varonil en las categorías 13-14 y 15-16.

La ceremonia de inauguración se realizó en el gimnasio “Manuel Prego Galera” y fue presidida por el Director General del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero, en compañía del Director de Eventos Nacionales y Selectivos de la CONADE, Ángel Lugo Colín, el Encargado del Despacho de la SEDESYH, Luis Ángel Medina Minet y autoridades representantes de los Estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Ante la presencia de cientos de atletas de la región se realizó el juramento deportivo a cargo de los deportistas campechanos, Lorena Sánchez Rodríguez y Martín Axel Noh Bolívar, quienes comprometiéndose a participar con honor, respeto, responsabilidad poniendo en alto el nombre de Campeche.

Por su parte el Director del INDECAM, le dio la bienvenida a los jugadores visitantes y los felicitó por representar con valentía y orgullo a su estado, por lo que los exhortó a que realicen una competencia limpia en base a los valores deportivos, finalmente les deseo buena suerte a todos los participantes.

Finalmente todos los asistentes se deleitaron con la participación de diversas comparsas invitadas, las más recordadas del Carnaval de Campeche 2018, ofreciendo un espectáculo musical y gran ambiente.

En los primeros resultados que se realizaron en béisbol, Campeche en la categoría 15-16 años venció a Yucatán con marcador de tres carreras a uno, abriendo el camino desde la primera entrada, más adelante nuevamente Luis Rodríguez apareció para poner la tercera y definitiva carrera para vencer a Yucatán quienes apenas lograron hacer una carrera.

Redacción DC/P.G