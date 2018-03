Luego de que el pasado jueves ejidatarios emisarios de Pomuch bloquearon con palos y piedras la circulación vial de la carretera Campeche-Mérida, como protesta del adeudo que tiene con ellos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 9 millones de pesos por las tierras usadas en la construcción del lineamiento carretero.

El gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas recalcó que durante su administración siempre prevalecerá diálogo, ley y firmeza, por lo cual, no se permitirán bloqueos que afecten a las personas que transitan por las carreteras del Estado.

Y aunque sea un tema federal, consideró que las autoridades competentes deben asumir esta responsabilidad y atenderlo a la brevedad posible buscando un acuerdo mediante el diálogo, pues en este caso es un derecho legítimo de los ejidatarios y por tal razón están inconformes.

Sin embargo señaló que este tipo de acciones siempre afectan a ciudadanos ajenos al conflicto, por lo cual, debe haber siempre un acuerdo a través del diálogo, ya que como siempre lo ha dicho nadie por encima de la ley, “ tienen que respetar el cumplimiento de la Ley y como les dije, no vamos a permitir que nadie bloquee ninguna carretera; no voy a permitir… le he dado instrucciones a las autoridades estatales, que trabajen en coordinación con la autoridad federal, no permitiré ningún bloqueo ni que nadie esté por encima de ley.”

En otro orden de ideas el mandatario estatal ratificó su compromiso con el municipio de Tenabo, pues seguirá impulsando acciones y gestiones que respalden a la población, por ello, la entrega de viviendas, es la primera etapa de mil nuevas casas para beneficios los tenabeños.

Redacción DC/G.P.