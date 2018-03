Desde hace un mes vecinos de la calle 1 de la colonia Bellavista, que corresponde al primer distrito local que representa el diputado Ramón Méndez Lanz, denuncian que debido a razón desconocida, personal del Ayuntamiento de Campeche tapó el canal de desagüe lo que ha provocado el estancamiento de agua.

La señora Rosa María Mendoza Pérez señaló que desconocen el motivo de esta imprudencia, sin embargo lo han reportado en varias ocasiones y hasta la fecha no les han solucionado este problema, que no sólo genera un mal aspecto sino además está generando más baches.

“Desconozco el porqué de esa acción no se si vinieron a reparar o a pavimentar algo y no se dieron cuenta mientras el agua que baja de los cerros o de los mismos vecinos se queda estancada en la calle, hace un mes estamos soportando eso, gracias a Dios que no es temporada de lluvia sin embargo el clima es engañoso y ya no sabemos, por eso exigimos que vengan a solucionar esto que ellos mismos han provocado” manifestó.

Pues mencionó que al estar estancada el agua por varios días genera agua verdín que dispara mal olor y aunado a ello da pie a la proliferación de mosquitos un problema de salud que por más razón debe ser atendido.

“Ojala hagan algo al respecto ya llevamos un mes así y esperemos que no se siga extendiendo más días, además de que esto pone peor las calles que desde hace un año no han ido a bachear, esperemos que antes de que acabe la administración de Edgar Hernández atiendan nuestra queja sino ayudan que no vengan a perjudicar más” expresó.

Asimismo aprovechando el espacio pidió más seguridad para esa colonia, donde han sido víctimas de robos y asaltos, y que por obvia razón es necesario la presencia de rondines policiacos que puedan asegurar tranquilidad para quienes viven por la zona.