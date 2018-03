Suman más de 66 mil equipos de cómputo entregados a través de Bienestar Digital

Ticul, Yucatán.- Hacer compromisos y cumplirlos es como nuestra sociedad puede verdaderamente confiar en una democracia que dé resultados, que atienda las necesidades de la gente, consciente de la realidad que se vive en los 106 municipios de Yucatán, aseveró el Gobernador Rolando Zapata Bello al entregar la computadora 66 mil 24 del programa Bienestar Digital.

En el Centro Deportivo y Cultural de Ticul, acompañado del titular de la Secretaría de Educación (Segey), Delio Peniche Novelo, el mandatario encabezó la distribución de 832 laptops para beneficiar al mismo número de estudiantes del nivel medio superior de Maxcanú y Ticul. En el acto, reiteró su compromiso de continuar haciéndolo durante toda la administración.

“Vamos a seguir construyendo el Yucatán del presente, pero fundamentalmente el Yucatán del futuro, que se encuentra en las manos talentosas, dinámicas, virtuosas de estos muchachos que hoy tienen una herramienta muy poderosa para conquistar el futuro. Porque cuando se hace un programa, obra, acción se busca atender una necesidad, que sirvan a la sociedad, para eso hicimos compromisos y los estamos cumpliendo”, aseveró.

Asimismo, Zapata Bello invitó a los jóvenes a ir por sus sueños, pues les dijo que “construyan sus aspiraciones, piensen realmente hacia dónde quieren ir y échenle muchas ganas, esfuércense, porque ustedes son el principal motivo de optimismo para toda la sociedad yucateca que quiere ser mejor, seguir avanzando y ustedes son nuestra principal fortaleza y motivo de orgullo”.

Con la presencia del alumnado, docentes, así como madres y padres de familia, el titular del Poder Ejecutivo señaló que con el apoyo de la federación, en estos cinco años se alcanzó la cifra de 198 Telebachilleratos en el estado, que atienden a ocho mil 500 personas.

En ese sentido, la señora Rosana Mis Cahuich, madre de Alonso González Mis, inscrito en el segundo semestre del telebachillerato de Chunchucmil, comisaría de Maxcanú, compartió que de no existir este subsistema en su comunidad, su hijo no estudiaría, pues ella es ama de casa, su esposo albañil y tienen otros dos hijos, por lo que no les alcanza para que él vaya a otro lugar a recibir educación.

Durante su intervención, Peniche Novelo platicó que nueve de cada 10 jóvenes de Ticul que cursan el primer año de media superior son beneficiados con Bienestar Digital. “En el compromiso 80 contraído por la actual gestión de Gobierno se estableció una entrega de 50 mil equipos en el sexenio; sin embargo, la meta ha sido ampliamente superada”, aseguró.

En Maxcanú se dio computadoras a los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey) de esta cabecera municipal, así como de los Telebachilleratos Comunitarios (TCEY) de Chan Chocholá, Chunchucmil, Kochol, San Rafael y Santo Domingo.

Lo que respecta a Ticul, recibieron sus equipos quienes están matriculados en el Colegio de Bachilleres (Cobay) y en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis) 19, así como los TCEY de las comisarías de Pustunich y Yotholín.

Previamente, junto con el alcalde anfitrión, Camilo Salomón López, Zapata Bello inauguró los techos en las canchas de la primaria “Manuel Cepeda Peraza”, en beneficio de casi 500 educandos, y del preescolar indígena “Ixchel”, en favor de 110 infantes, labores en las que el Ayuntamiento invirtió 1.5 millones de pesos.

Ante madres y padres de familia que atestiguaron la apertura de estas obras, que permitirán a alumnas y alumnos de ambos niveles realizar más actividades lúdicas, deportivas y educativas al aire, protegidos del sol, el titular del Ejecutivo anunció la construcción de un aula más en “Ixchel”, con lo que sumarán cuatro, así como la remodelación integral y el mantenimiento a todas las instalaciones.

Como parte de su gira de trabajo por la Perla del Sur, como parte del programa Patrimonio Seguro, Zapata Bello entregó también 498 títulos de propiedad a igual número de familias, algunas de ellas con más de 30 años de vivir en su predio sin contar con los documentos legales, pertenecientes a Ticul, Chapab y Sacalum.

Al respecto, el director del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado (Insejupy), Rubén Segura Pérez, informó que desde el inicio del esquema en 2014 a la fecha, ya se ha otorgado dos mil 700 escrituras, con un precio de alrededor de mil 500 pesos cada una, muy por debajo de lo que costaría el trámite ante un notario público, que oscila en los ocho mil pesos.