El DIF Yucatán y la Fundación Starkey entregan auxiliares auditivos

Mérida, Yucatán.- Para Emanuel Vargues Sánchez, de nueve años, la voz de sus padres, maestros y compañeros se escuchará a partir de este día, pues junto con él, más de 340 personas recibieron auxiliares auditivos en la entrega que encabezó la Presidenta Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, en coordinación con la Fundación Starkey.

Ante la secretaria General de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, el director General del organismo de asistencia social, José Limber Sosa Lara, reiteró que la prioridad para el DIF es brindar atención a quienes por alguna razón tienen una carga extra para integrarse a la sociedad, tal y como se hace en esta ocasión, cuando se otorgaron más de 680 aparatos en beneficio de personas de 57 municipios de la entidad.

“En coordinación con los ayuntamientos y la Fundación Starkey, logramos romper la barrera del silencio y derribar el muro de la exclusión, brindando un mundo nuevo con oportunidades de desarrollo y satisfacciones personales”, indicó en ceremonia efectuada en el salón Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

El funcionario recordó que con esta tercera entrega ya suman más de dos mil 600 los aparatos brindados en conjunto con el organismo mencionado. Añadió que ya son cerca de 12 mil los otorgados durante los últimos seis años.

En su turno, el presidente de la Fundación de Starkey Hearing Fundation, William F. Austin, destacó el trabajo profesional que realiza el DIF Yucatán para la atención de las personas en situación vulnerable y agradeció la labor en equipo de los voluntarios y personal de los ayuntamientos, así como la disposición de quienes reciben la ayuda.

“Hay todo un equipo de personas que respaldan este donativo, voluntarios que nos ayudan en el área de registro y capacitación. Está la organización de DIF y el equipo de voluntarios que viene con nosotros de Estados Unidos para que las personas salgan oyendo de aquí de la mejor forma posible, porque ese es nuestro trabajo”, expresó.

De igual manera, Góngora Sánchez indicó que es una satisfacción para esta administración contar con la solidaridad y responsabilidad social de fundaciones y empresas como Starkey, que han realizado una gran labor a nivel mundial.

“Quienes tenemos todas nuestras capacidades físicas debemos agradecer y trabajar por quienes no las tienen. Desde el Gobierno compartimos esta visión y responsabilidad de servir e integrar a las familias. Hoy reitero a nombre del Gobernador Rolando Zapata Bello, el compromiso de brindarles a todos las oportunidades para aumentar su calidad de vida”, aseveró.

Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido para constatar la entrega y capacitación que reciben los beneficiarios para aprender a usar, dar mantenimiento y limpiar correctamente sus auxiliares.

Durante el evento, también se remarcó que este esfuerzo, que se realiza con el apoyo de los ayuntamientos, consta de diversas etapas que van desde la detección de las personas, el diagnostico, la realización de los moldes, ya que cada uno de los aparatos es personalizado y finalmente la graduación y colocación del mismo, el cual cuenta con garantía de por vida y óptimos estándares de calidad.

Juana Sánchez Alonso, mamá de Emanuel, explicó que gracias a los aparatos su hijo pudo subir su rendimiento escolar, además de aprender a hablar y comunicarse adecuadamente con las personas a su alrededor.

“Yo me di cuenta que mi hijo tenía un problema auditivo ya tarde, tenía como seis años y estaba en la primaria pero no hablaba bien y la tele la escuchaba muy alto y lo llevamos al DIF y le hicieron su estudio, donde nos dijeron que requería auxiliares en ambos oídos. Ahora ya es diferente, él habla y ha mejorado hasta sus calificaciones, pero crece y hay que hacer cambios o ajustes constantes y ahora que el DIF nos apoye es una bendición, porque yo no podría costearlos”, compartió.

Así como Emanuel, Elvira Vega Bermejo de 85 años podrá volver a convivir normalmente con su familia, sin necesidad de gritos o señas. Su hijo Carlos Manuel Tuyub Vega refirió que hace cerca de dos meses decidieron acudir al Ayuntamiento de Sudzal para solicitar el aparato, posteriormente entregaron la documentación, se realizaron los estudios socioeconómicos para después hacer la audiometría, tomar moldes y recibir aparatos para ambos oídos.

“Me siento agradecido porque con los aparatos mi mamá podrá retomar las actividades que tenía en la casa. Era desesperante porque le teníamos que hablar muy alto y hasta con señas para que nos entendiera, además de que si salía no podía escuchar cuando venía un coche y hasta dejamos de sacarla tan frecuentemente, pero ya con los aparatos todo va a volver a la normalidad en casa”, explicó.