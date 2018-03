Se brinda la oportunidad de acceder a equipos audiovisuales, multimedia y computadoras

Mérida, Yucatán.– Un proyecto que mediante la generación de energía permite mejorar la calidad de la educación de niñas y niños en comunidades rurales, desarrollado por estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY), obtuvo el tercer sitio del certamen Invent for the Planet (#IFTP2018), organizado por la Universidad Texas A&M (TAMU).

Desde el pasado viernes 16 de febrero y durante 48 horas continuas, más de 600 estudiantes de 14 instituciones de 10 países diferentes, participaron en la contienda diseñada bajo la modalidad Intensive Design Experience (IDE), con el objeto de resolver problemas globales de alto impacto relacionados con temáticas como manejo de desperdicios y basura, seguridad alimentaria, medioambiente, enseñanza, tecnologías digitales, agricultura y salud.

El grupo denominado “Barrio de sonrisas”, formado por Giovanna Borges Monsreal, Carlos Alvarado Rostro, Rodrigo García López, Daniel Amaya Tapia y Daniel Morales Torres, todos de la carrera de Ingeniería en Robótica Computacional, fue el encargado de representar a México en la competencia.

El propósito principal de su proyecto es producir energía que permita el mejor aprovechamiento escolar de niñas y niños en comunidades rurales, que limitan sus procesos de aprendizaje debido a la falta de ésta, lo que también les reduce los tiempos para desempeñar tareas del hogar o usar herramientas audiovisuales que complementen su instrucción.

A través de un sistema de generación de energía cinética colocado en juegos infantiles, se busca además propiciar el esparcimiento recreativo y la actividad física, con lo cual se contribuye al combate contra la obesidad, lucha dentro de la cual México y Yucatán ocupan los primeros sitios a nivel mundial.

La energía se almacena para alimentar un espacio comunitario en el cual se realizan las tareas académicas a pesar de la ausencia de luz natural. Además, se brinda la oportunidad de acceder a equipos audiovisuales, multimedia y computadoras, entre otros.

Cabe destacar que un total de 20 alumnos de la UPY, distribuidos en cuatro equipos, desarrollaron propuestas, adicionales a la elegida, orientadas al monitoreo de inundaciones en zonas propensas a dicho tipo de desastres, así como dispositivos que producen composta para el aprovechamiento de residuos orgánicos y detectores oportunos de arbovirus a través del análisis de poblaciones de vectores mediante aparatos móviles.

Para ello, y además de la infraestructura disponible en la casa de estudios, tuvieron acceso a herramientas disponibles en el HUB de Emprendedores de Yucatán, a cargo de la dependencia estatal del ramo (IYEM), y del Laboratorio de Internet de las Cosas (IoT) del Centro de Innovación Heuristic.

Adicionalmente, contaron con la mentoría de la empresa especializada en comunicación estratégica BetProcess, el movimiento “Haz la lucha” y del Punto México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como de sus profesores de la UPY.

El jurado local estuvo encabezado por los presidentes regionales de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), además de especialistas en temas de innovación y emprendimiento, quienes evaluaron los proyectos bajo una misma rubrica utilizada en los otros nueve países participantes.