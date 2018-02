Luego de 32 años de servicio en el Benemérito Instituto Campechano como secretaria general, Ariadna Villarino Cervera fue obligada a jubilarse de dicha institución.

En entrevista comentó que sin previo fue jubilada del Instituto Campechano y aunque al principio exigía al menos reconocimiento por su trayectoria ha sido solucionado, sin embargo considera que la forma en que actuó el rector, Fernando Sandoval Castellanos no fue la adecuada.

“Desde ayer no estoy laborando en el Instituto Campechano, y no fue porqué me sacaron sino que me jubilaron y a pesar que desde hace 7 años lo podía hacer no eran las formas aunque sea una facultad que tiene como rector; no me pareció de que llegara de un viaje a la Ciudad de México luego de haber pedido permiso por tres días pues ahí estudia mi hijo y necesitaban mi presencia y cuando regreso el lunes me presente mi jubilación” mencionó.

Reprobó esa acción ya que pudo hablar con ella antes de que necesitara poner a alguien de su confianza y hubiese cedido sin problema, eso sin olvidar despedirse como debe de ser del Consejo de la Institución y con un reconocimiento por estos años que estuvo laborando siempre fiel al IC .

Enfatizó que ha trabajado con 11 rectores a lo largo de su servicio, y mismos que han reconocido su trabajo como secretaria general, por lo cual, espera que en este caso no sea la excepción y la despidan como deben.

Respecto a ello reconoció que algunas inconformidades que han surgido desde la rectoría de Fernando Sandoval Castellanos no se debe a una mala administración sino más bien en la forma que en cara las situaciones, lo cual, no parece en todos los sentidos.

Reiteró que se va dignamente del IC siempre y cuando cumplan con el reconocimiento, “no sólo que me digan aquí tienes tu jubilación y hay nos vemos, no lo aceptaría pero ya me contactaron y me dijeron que así será y esperemos que así sea.”