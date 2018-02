Los IV Premios Iberoamericanos de Mecenazgo, impulsados por la Fundación Callia han reconocido la labor de la Baronesa Thyssen y Carlos Slim en la conservación, promoción y difusión del patrimonio y el talento artístico de Iberoamérica.

La gala celebrada en el Hotel Ritz de Madrid ha contado con la presencia de más de doscientas personalidades del mundo empresarial y cultural tales como: el empresario Carlos Slim, la Baronesa Thyssen, la empresaria Ingrid Yrivarren, la empresaria Esther Koplovitz, la directora general de Ivorypress, Elena Ochoa Foster; Jorge Pérez, director del Pérez Art Museum Miami (PAMM), Jorge Pérez; el Director General Adjunto de Citibanamex, Rodrigo Zorrilla; el empresario Valentín Diez Morodo, entre otros. La ceremonia ha contado con el patrocinio de: Citi Private Banck, Chevez Abogados, Casa de México e Iberia.

En palabras de Carmen Reviriego, presidenta de la Fundación Callia e impulsora de los premios: “Con los IV Premios Iberoamericanos de Mecenazgo hemos conseguido poner en valor la figura del mecenas, actualmente más relevante que nunca. Carlos Slim y la Baronesa Thyssen son un fiel reflejo de como a través de su labor como mecenas trascienden a través del arte. Con su ejemplo inspiran a todos los presentes en esta ceremonia y ponen en valor el arte como herramienta de transformación social”.

Los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo han reconocido el compromiso y trayectoria del empresario Carlos Slim por su compromiso social con el arte, ya que a través de la Fundación Carlos Slim acerca la cultura al conjunto de la sociedad. El claro ejemplo es el Museo Soumaya creado por la fundación con vocación de coleccionar, investigar, conservar, difundir y exponer testimonios artísticos de México y Europa en un espacio de encuentro que motiven la reflexión y el diálogo en el panorama cultural latinoamericano.

En palabras de Carlos Slim: “Desde la Fundación Carlos Slim intentamos hacer accesible el arte y que se pueda disfrutar del patrimonio cultural y artístico a toda la sociedad, por lo que haber sido reconocido por los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo, es un gran gusto y un verdadero honor”.

La Baronesa Thyssen ha sido galardonada por universalizar el Arte, habiendo conseguido el acuerdo con España para la creación del Museo Thyssen-Bornemisza que alberga la Colección más importante en manos privadas del mundo. Ha logrado, además, que dicha Colección permanezca unida y sea accesible al público en general de este impresionante patrimonio artístico.

En palabras de la Baronesa Thyssen: “Recibo este premio con gran satisfacción de la mano de la Fundación Callia que está haciendo mucho por el mecenazgo en Iberoamérica. Durante los últimos 40 años me ha apasionado ser mecenas cultural dando a conocer mi Colección por todo el mundo. Para mí, como coleccionista privada, siempre me ha gustado compartir el arte con el público porque como siempre digo: los pintores, para mí, no pintan para uno sólo”.

Los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo se han consolidado, tras cuatro ediciones, como una incubadora de grandes mecenas en la que los premiados inspiran a través de su ejemplo a todos los presentes en la ceremonia.

Además, los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo impulsan la igualdad en el arte y el talento emergente, ya que cada año se entrega como galardón una obra creada por una artista mujer. En esta edición, los premiados han sido reconocidos con una obra de la fotógrafa Magdalena Correa.

El jurado de los Premios Iberoamericanos del Mecenazgo está formado por personalidades de referencia en el ámbito artístico y cultural como: Konrad O. Bernheimer, Presidente Sección de Bellas Artes de TEFAF; Miguel Falomir, Director Museo Nacional del Prado; Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de Historia; Gabriela Ortiz de Garza, presidenta del Consejo de Amigos del Palacio de Bellas Artes de México;Carmen Posadas, Escritora, Premio Nacional de Literatura; Carmen Reviriego como presidenta de Callia. Transcend through art y Guillermo Solana, Director Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Entre los premiados de ediciones anteriores se ha reconocido la labor e implicación de grandes referentes del mecenazgo como Patricia Phelps de Cisneros, Carlos Fizt-James Stuart, Duque de Alba; Elena Ochoa Foster, Bárbara Garza Lagüera, Mayte Spínola o Solita Cohen.

Los IV Premios Iberoamericanos de Mecenazgo han puesto el broche final a una semana de arte y mecenazgo en el contexto de ARCO, habiendo convertido a Madrid en epicentro del Mecenazgo.

Redacción