Premios como la estatuilla del Óscar, desde el punto de vista de la academia, deben ser consecuencia del trabajo y no un fin en sí mismo, señaló el Mtro. Alfredo Naime Padua, Director de la Licenciatura de Cine y Producción Audiovisual de la UPAEP.

Manifestó “hoy hay esta idea de que se hacen películas para ganar premios, yo creo que no, el fin deben ser, contar de la mejor manera posible historias que sean relevantes para un entorno y un momento histórico y si los premios vienen como consecuencia, todos quedarán felices y contentos y qué mejor que esa situación sea una mejor noticia”.

Subrayó que en el caso de la Licenciatura de Cine y Producción Audiovisual de la UPAEP, nosotros buscamos que los alumnos no estén pensando en la posibilidad de que “lo que estoy haciendo en este momento vaya y gane premios sino de que esté pensando en la necesidad de hacerse bien, de contarse bien y de que tenga un impacto mayor y que los premios vengan como consecuencia”.

El Mtro. Alfredo Naime advirtió que el entorno político, social y mediático que está rodeando a todas las entregas de premios y no sólo a –la ceremonia- del Óscar y sobre todo en los Estados Unidos, evidentemente le da un matiz especial a las cosas, pero en ese sentido, “prefiero ser muy cauto, es decir, trato de deslindar en la medida de lo posible el contexto que ya mencioné, deseando que quienes tienen que votar para seleccionar a ganadores y ganadoras como son actores, actrices, directores y todos los involucrados en el asunto cinematográfico, sean reconocidos sin que pese, sin que tenga una definición mayor el entorno que se está viviendo. Un ejemplo sería, no premiar a una mujer por ser mujer, sino premiarla porque su película es la mejor, eso a ella y a todos nos hace sentir bien”.

Refirió que sería importante que todos los premios que se entregan, “se deslindaran del entorno mediático y de lo que se vive a su alrededor para concentrarse en premiar a aquello de hombre o de mujer, dejando afuera acosos o escándalos y cuestiones que más bien contaminan el ambiente a efecto de que los reconocimientos se entregaran a las mejores películas posibles”.

El Mtro. Alfredo Naime al ser cuestionado sobre el supuesto plagio de la película de Guillermo del Toro “La Forma del Agua”, se vea afectada para que no gane el Óscar, dijo el académico que es lamentable que este tipo de cosas se presente y segundo, tampoco se han ventilado como pruebas contundentes las afirmaciones del supuesto plagio de la película, más bien solo hay acusaciones que no tienen un fundamento mayor.

Y ejemplo de ello es, “Guillermo del Toro, obtuvo premio en Dirección en los Globos de Oro por la película ‘La Forma del Agua’; Premio en Dirección por parte de los premios BAFTA, también para Guillermo del Toro; también ganó premio en Dirección por parte del Sindicato de Directores. Yo pienso firmemente que a la película ‘La Forma del Agua’ le va a ir muy bien en la entrega de los Óscar, Guillermo del Toro es el gran Favorito para llevarse el Óscar a mejor director del año, y no necesariamente la película, pero no es en vano que tenga trece nominaciones al Óscar y los antecedentes de los premios que ha recibido, lo han favorecido muy puntualmente. No creo que esté en riesgo una posibilidad de éxito para Guillermo del Toro por las acusaciones que se han venido ventilando”.

El Mtro. Naime Padua enfatizó que desde hace varios años atrás que los premios Óscar son buenos tiempos para los mexicanos, de los últimos 5 o 6 años, no hemos dejado de constatar que la presencia mexicana tiene relevancia, como son los premios a “Emmanuel Lubezki, premios Cuarón, premios a Alejandro González Iñárritu, ahora la nominación de Guillermo del Toro”, pero sí creo que la relevancia de la participación mexicana es mucho menor en este año a comparación con otros años.

De igual forma, comentó que el cine mexicano está realizando entre 160 y 180 películas al año, lo cual habla de una cuestión de cantidad, pero sería bueno también que se incluyera el impacto cualitativo en donde permitiría ofrecer películas de calidad y con mayor trascendencia.

Dijo que el cine de cualquier tono como son la comedia, el melodrama o drama, debe ser hecho con una intención de conciencia social, películas que generen no sólo divertimento, “sino que tengan una intención que vaya más allá de lo esperado, conciencia social, una conciencia de revisión del entorno en el que nos movemos, una intención de repensarnos a nosotros mismos como individuos, como grupos, como colectividades mayores e incluso como país”.

Es decir, proponer un cine que además de bien hecho y muy entretenido, te mande a tu casa fértil para la reflexión y fértil para una intención de cambio en favor de nosotros mismos y el resto de las personas, para dar paso a un clima más justo y propicio para que seamos mejor como personas cada día.

Redacción