Luego de que en redes sociales circulara una denuncia por parte del introductor de carnes Oscar López, en el cual, acusa al subdirector de mercados de corrupto e ignorante por permitir de que entren al mercado principal “Pedro Sainz de Baranda” productos que no cuenten con sello de calidad.

El subdirector de mercados, Carlos Pérez Salazar, descartó, la entrada de cerdos sin contar con sello de calidad y por lo cual, pide a la ciudadanía a no creer ese tipo de publicaciones que sólo quieren desprestigiar a la administración, pues todos los productos que ingresan en la central de abasto se encuentran totalmente certificados por parte de las autoridades correspondientes.

En ese sentido dijo que no es la primera vez que esa persona busca desprestigiar a la administración con ese tipo de publicaciones, ya que lo que realmente sucedió fue que alrededor de las 23:00 horas, lo contactó el encargado de Rastro Municipal y le comentó que había un problema con uno de los introductores que no habían llegado a la hora de matanza.

Por lo cual dio la indicación que no dejarán pasar producto de ningún introductor que no contará con el sello de calidad, sin embargo a esa persona no se le permitió meter cerdos pero sí metió un canal de res para uno de los vendedores de carne de res lo cual se mal interpretó.

“En las noches tenemos a un inspector que es el que verifica y da la cantidad de producto que se corteja con lo que se mata en rastro, obviamente ya vienen sellados, ya que en rastro se lleva a cabo un proceso de matanza para que después un inspector de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de Campeche (COPRISCAM) le ponga el sello al producto” indicó.

Por otra parte en la denuncia pública que realizó el introductor de carnes Óscar López, señala, que la ignorancia y la corrupción del administrador de Rastro Público y del subdirector de mercados ponen en riesgo la salud de los campechanos y lo cual generaría que la gente ya no asista a comprar en la principal central de abasto.

Pues asegura que los cerdos que no tenían el sello del Rastro fueron detenidos por los mismos introductores propiciando así un pleito entre los involucrados, así mismo, menciona que el subdirector de mercados había dado la orden que pasará ese producto sin documentación y sello de calidad.