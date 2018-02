El Seminario de Estudios Históricos y Antropológicos desde Campeche, organizado por Humberto Ramón Novelo Sánchez, Director del Seminario, realizó su segunda sesión en la cual se presentaron algunos estudios e investigaciones que los participantes han realizado por medio de interés personal, histórico o estudiantil.

La Doctora, María Milagros López Oliva, presentó su investigación denominada “María Lavalle Urbina, la campechana que todos por primera vez: Análisis a su obra desde el feminismo” trabajo enfocado a la lucha de género y las mujeres campechanas a través de la historia.

“En México el registro entorno a mujeres siguen siendo pocos, así como la falta de sistematización de fuentes para su estudio, que la mayoría de las veces ha sido elaborada en base a archivos personales”, “María Lavalle Urbina es un ejemplo emblemático que logra además de engranar la teoría, también la práctica, es una mujer sin duda la más importante del siglo XX que ha dado Campeche” enfatizo en algunas de sus citas López Oliva.

Seguidamente la estudiante de la licenciatura en historia, Estefanía Rendón, expuso el tema “El comercio sexual en la ciudad de Campeche entre los años 1930 y 1958” aseveró que su estudio con dirección de género presenta problemas relativos a las fuentes, pues actualmente existen muchas lagunas en torno al tema de la prostitución.

“Primeramente desde los 1930 se empiezan a producir documentos que hablaban de estas mujeres y en 1958 desaparece todo registro de ellas, estos registros están en el archivo municipal, sin embargo yo no me quedo con los de aquí y me voy al archivo general” afirmó Estefanía.

Por su parte la Doctora, Ana Elvira Cervera Molina, Coordinadora de la Comisión Organizadora del Seminario de Estudios Históricos y Antropológicos desde Campeche presentó el avance de su investigación “Escenarios traslapados en el Caribe Continental, viajeros extranjeros por Centroamérica, siglo XVII y XIX”

Finalmente por Humberto Ramón Novelo Sánchez, Director del Seminario expuso “El desastre visual: la imagen televisiva de gobierno mexicano en 1994” levantando una ola de preguntas y respuestas entre los participantes

El Seminario de Estudios Históricos y Antropológicos desde Campeche se creó con el objetivo de crear un espacio para colocar a Campeche como referencia en la investigación nacional, científica, social, teniendo la participación de 20 antropólogos e historiadores locales y nacionales se generó un intercambio de ideas y debates con temas de historia regional, nacional e incluso internacional