La Facultad de Odontología se encuentra organizando el 7º Seminario de Ontología UIC-UPAEP y el 8º Seminario Anual Internacional de esta misma disciplina del conocimiento, manifestó la CD. Ruth Aguilera Rocha, Directora de la Facultad de Odontología de la UPAEP.

Afirmó que durante los tres días de trabajo (21, 22 y 23 de febrero) se contará con la presencia de los 69 directores de escuelas y facultades de odontología que se encuentran afiliados a la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología (FMFEO) del país, ellos vienen aproximadamente de 25 estados de la república mexicana.

Subrayó que la FMFEO hace un llamado a la promoción de la calidad educativa en México y de manera particular en el campo de la odontología, por ofrecer una atención de calidad que debe recibir un paciente.

En la conferencia de prensa, la CD. Aguilera Rocha estuvo acompañada por el Mtro. José Arturo Fernández Pedrero, Director de la Facultad de Odontología de la UNAM y Presidente de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología (FMFEO); del Mtro. Francisco Magaña Moheno, Decano del Área de Odontología de la Universidad Latinoamericana y Tesorero de la FMFEO y por la Mtra. Gabriela Mariño Anivarro, Maestra en Rehabilitación Bucal de la Licenciatura y Posgrados de la Facultad de Odontología UPAEP.

En su intervención, el Mtro. José Arturo Fernández Pedrero, Presidente de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología (FMFEO); enfatizó que es importante que todo aquel profesional que trabaje en el campo de la odontología debe contar con una carrera que se encuentre acreditada, certificada, pero sobre todo, que cumpla con los cánones de ética, de profesionalismo y educación suficientes para poder lograr conformar un producto hacia un mercado laboral satisfactorio, que serán los alumnos, es decir, ofrecer profesionistas de alta calidad.

Dijo que lamentablemente existen en el país otras entidades académicas que no pertenecen a la FMFEO porque no cumplen con los estándares de calidad que establece el organismo para ser miembros de la misma. “Cuentan con currículos deficientes, con instalaciones deficientes, con profesorado que no cuentan con grados académicos, que es deficiente, y que va en decremento en la formación de los estudiantes, futuros profesionistas en odontología”.

Por lo tanto, refirió que la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, procura y vigila, y a la vez invita a todas aquellas instituciones que quieran formar parte de la misma y contar con un programa de excelencia académica.

Apuntó que de las 150 instituciones de educación superior que imparten la carrera de odontología en México, sólo 69 están afiliadas a la FMFEO, “el resto, podemos decir que son instituciones patito”.

De igual forma, comentó que en México es preocupante la presencia de cáncer bucal en jóvenes, en el país podemos hablar de que por cada mil habitantes, uno de ellos puede llegar a tener cáncer bucal, en donde el éxito para evitar este padecimiento es la detección temprana.

En México urge fomentar una cultura de prevención en todos los sentidos, si realmente queremos que sus habitantes tengan mejores condiciones de vida, “no haciendo más hospitales vamos a salvar más vidas, eso es una mentira, enseñando y creando estrategias de prevención, vamos a salvar más vidas”.

Por su parte, el Mtro. Francisco Magaña Moheno, Decano del Área de Odontología, de la Universidad Latinoamericana y Tesorero de la FMFEO, manifestó que es importante vigilar que las escuelas y facultades de odontología del país fomenten la promoción de una educación de calidad, porque agregó, los ciudadanos necesitan un país en donde no sólo se llenen cuadritos y se digan que las cosas están bien, sino por el contrario, con hechos, dar resultados, porque México al día de hoy, los necesita. “Necesitamos una salud bucal para nuestros pacientes, necesitamos una conciencia de lo que es la prevención y gran parte de esta actividad, la promueve la FMFEO”.

Asimismo, dijo que al reunirse los 69 directores afiliados a la FMFEO, permite llevar adelante el intercambio de experiencias, conocimientos y realizar intercambios de profesionales de la odontología, enriquece a las instituciones miembro de la federación.

En ese sentido, el Mtro. José Arturo Fernández Pedrero, también Director de la Facultad de Odontología de la UNAM, indicó, para que las personas tengan una buena calidad de vida en la salud bucal, es necesario fomentar desde la niñez la educación bucal, el cepillado y cuidado de las piezas dentales.

La Mtra. Gabriela Mariño Anivarro, maestra en rehabilitación bucal de la Licenciatura y Posgrados de la Facultad de Odontología de la UPAEP, reiteró que para la Universidad es un privilegio estar afiliada a la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, porque sus programas académicos y evaluaciones son supervisados por la FMFEO, lo que le dan un toque distintivo de que es una Universidad que brinda una educación de calidad en el ámbito de la odontología.

Por último, la CD. Ruth Aguilera, acotó que durante los tres días de trabajo se abordarán temáticas vinculadas al ámbito odontológico, cirugías, implantología, periodoncia, adhesivos, y las técnicas más modernas para hacer restauraciones, así como talleres para reforzar los reconocimientos adquiridos en la universidad.

