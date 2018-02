El Día Internacional de la Lengua Materna se conmemoró este 21 de febrero, por lo que la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en coordinación con la Secretaría de Cultura, realizaron lectura de poemas, cuentos, leyendas y música tradicional en lenguas como el maya, Chol, Quekchí y Quiche, desde el balcón de la Biblioteca “Campeche”

Aproximadamente 10 Lectores voluntarios, promotores culturales y la consejera indígena de la CDI, fomentaron entre los asistentes al Centro Histórico y Parque Principal diversos dialectos que en Campeche se encuentran a punto de desaparecer, así lo dio a conocer la Jefa del Departamento de Cultura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, Yolanda Chi Moo.

“Sí hay 3 lenguas que se consideran que se están perdiendo el Quekchí (Guatemala), Shii (zapoteco), Mam (Guatemala) pero a nivel estado y esto precisamente porque muchas de las personas ya son adultas y no se transmite la lengua materna y entre los jóvenes se va perdiendo” afirmó la Jefa de Departamento de Cultura de la CDI.

Quien además aseveró que en Campeche se cuentan con más de 42 lenguas indígenas distribuidas en todo el territorio estatal, esto debido a los procesos de migración que se han evolucionado, tanto en comunidades de origen Guatemalteco como en otros pueblos del centro del país.

Por lo que desde 1999 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) decretó el 21 de febrero como el “Día Internacional de la Lenguas Maternas” y desde el 200 se empezaron a realizar diversas celebraciones.

Sin embargo aseveró que estudios han determinado que el dialecto maya podría desaparecer a largo plazo, esto en caso de que instituciones educativas, culturales y de fomento indígena no tomen cartas en el asunto “En el caso del maya se habla de una pérdida pero a largo plazo, osea no lo vemos en este momento pero sí, si no se toman políticas públicas de fortalecimiento si puede haber una pérdida a largo plazo” reafirmó

Los municipios de Campeche que cuenta con mayor población hablante son Hopelchén, Calkiní, Tenabo y Hecelchakán, pues el resto del estado tiene foco rojo al presentar discriminación en el sector indígena, sobre todo en la población juvenil “Los focos rojos serían la discriminación, es un foco rojo porque los jóvenes principalmente al venir a la capital a estudiar presentan procesos de discriminación y eso hace que ellos no quieran seguir hablando su lengua materna” comento Yolanda Chi Moo.

Redacción DC/P.G