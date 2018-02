Los comerciantes que se instalaron en el estacionamiento del Mercado Principal “Pedro Sainz de Baranda” del 10 al 18 de febrero no tuvieron las ventas que ellos esperaban, pues algunos se quedaron con más del 50% de su mercancía, mientras con tal de no perder su lugar en la lista de vendedores optaron por pagar su permiso pero no se instalaron, así lo confirmó Carlos Antonio Pérez Salazar, Subdirector de Mercados.

Afirmando que los locatarios no superaron sus expectativas, pues la mayoría solo pudo adquirir ganancia para pagar el permiso que les otorgo la Subdirección de Mercado para poder colocar su puesto de venta para el Día del Amor y la Amistad “No superaron sus expectativas y otros me comentan que estuvo muy bajo” afirmó Pérez Salazar.

Incluso alegó que aproximadamente 30 comerciantes solo pagaron su permiso pero no se instalaron, pues prefieren guardar el dinero de la inversión para poder realizar venta de producto el próximo 10 de mayo, siendo tan solo 135 comercios los que se instalaron en el estacionamiento del “Pedro Sainz de Baranda”

Carlos Antonio Pérez, dijo haber recibido diversos agradecimientos por parte de los vendedores, pues le manifestaron que debido a la colocación del toldo el pasado “Martes de pintadera” las ventas aumentaron debido a la gran afluencia de campechanos que asistió a divertirse con los Reyes del Carnaval, Duly I y Manuel I”

Los vendedores ambulantes y el Subdirector de mercados atribuyen que la baja venta a que el 14 de febrero se debió a que coincidió con el Carnaval de Campeche, haciendo que la falta de consumidores y vendedores sea evidente a diferencia del año pasado “Pero si fue bastante la faltante, incluso se veían los espacios vacíos a comparación del año pasado que estuvo completamente lleno, este año si estuvo bajo” expreso el Carlos Pérez Salazar.

