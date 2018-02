La oportuna intervención que proporcionaron médicos del Servicio de Angiología del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, liderados por la Dra. Nora Elena Sánchez Nicolat, Angióloga y Cirujana Vascular, al paciente Octavio García Peñafort, de 58 años, afectado por pie diabético y flegmasia cerúlea dolens mejor conocida como por gangrena venosa, permitió salvar su pierna derecha de amputación (90% de riesgo) y evitó muerte por posible trombosis pulmonar.

Sánchez Nicolat, explicó que “el cuadro de gangrena venosa que presentó el paciente era complicado porque desde octubre de 2017 se encontraba en tratamiento de una lesión por pie diabético, que ameritó la amputación del dedo meñique y una cirugía profunda de pie para evitar reinfección”.

Un mes después, refirió la angióloga, el 28 de noviembre, el paciente acudió a urgencias con un cuadro clínico en la pierna derecha (misma de la lesión por pie diabético) con aumento de volumen en cuestión de horas, coloración violácea y dolor. “Al realizarle un ultrasonido Doppler le diagnosticamos gangrena venosa, varios coágulos en vena femoral que formaban un extenso trombo”, puntualizó.

Lo atendieron con procedimientos endovasculares y tecnologías de vanguardia en el mundo, como la trombolisis farmacomecánica con catéter EKOS, que permite la liberación de medicamentos para desintegrar los coágulos y emite vibraciones de ultrasonido para el mismo fin; posteriormente, a los siete días se le colocó en sala de hemodinamia un stent (dispositivo dentro del vaso para restablecer la circulación).

Por su parte, el Dr. Jesús Emmanuel Arriaga Caballero, residente de segundo año en Angiología, explicó que el pie diabético es la primera causa de amputaciones no traumáticas en el mundo, y de acuerdo a ENSANUT en México hay 16 millones de personas con diabetes, de las cuales 7.2% presentan úlceras y 2% amputaciones; mientras que en el ISSSTE cada año se reportan 97 mil úlceras y 27 mil amputaciones, desde un dedo hasta una extremidad.

Al respecto, Sánchez Nicolat hizo un llamado a la prevención “es muy importante hacer hincapié en que un paciente diabético que se cuida no va a tener complicaciones, eso está comprobado y un paciente diabético que no se cuida, no nada más va a acabar amputado, va a acabar ciego, va a acabar con diálisis, por eso los pacientes deben saber que una vez que se les diagnostica diabetes tienen que cuidarse.”

A su vez, la Dra. Nayeli Sánchez Burgoa, residente de Angiología, informó que la trombosis venosa profunda, como la que afectó al paciente, reporta una incidencia en México de 150 mil a 200 mil casos por año; se estima que una de cada cuatro personas tendrá la patología a lo largo de su vida, además que en la tercera edad el riesgo de padecerla es cuatro veces mayor.

