A pesar de ya haber pagado su multa de 94 mil 477 pesos, los ex choferes del servicio de transporte UBER no han podido obtener su orden de liberación, la cual es emitida por el Instituto Estatal de Transporte de Campeche.

Con dicha liberación los conductores podrán sacar sus vehículos particulares del corralón, aunque también deberán pagar entre 15 y 20 mil pesos por el tiempo que sus carros estuvieron resguardados por prestar servicio de transporte ilegal.

Juan José Murillo, ex conductor de UBER, dijo que el Director del Instituto Estatal de Transporte, Candelario Salomón Cruz, presuntamente se ha negado a entregar las liberaciones, alegando que el abogado de la empresa de transporte particular interpuso un nuevo amparo contra el IET para la revisión de documentos, acción que los choferes desconocen “Lo que corresponde es que nos entreguen las hojas de liberaciones, ya están allá arriba, simplemente no la quieren entregar porque supuestamente hay una nueva demanda de recurso que interpuso el abogado, lo cual nosotros desconocemos de esto”.

Algunos vehículos ya han cumplido un año de estar detenidos en el corralón, pero será en próximos días que el IET libere 79 para que el resto de las unidades puedan ser entregadas a sus dueños a principios del mes de abril “10 meses cumplió el día de ayer, la lista que tienen los señores son 79 vehículos, estamos considerando que fueran 80 más o menos”.

Los operadores aseveran que los campechanos sí utilizaban los vehículos de UBER, pues consideran que el servicio de taxis en Campeche es deficiente y de mala calidad, situación que lejos de mejorar ha empeorado al tratar mal a los usuarios “yo trabajaba 12 horas y cubría un servicio más o menos entre 40 y 50 personas” aseguró Juan José Murillo ex operador de UBER”.

Redacción DC/P.G

Titulo 2: 79 UBER deben ser liberados

Titulo 3: IET se niega a liberad UBER