A través de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Partido Nueva Alianza (PANAL) que se efectuó el día de ayer, se ratificó la candidatura presidencial de José Antonio Meade Kuribeña con la aplicación de un voto directo y secreto donde por unidad prácticamente los consejeros votaron a favor en su totalidad, así lo dio a conocer, su dirigente estatal Mario Trinidad Tun Santoyo.

“Hay un entusiasmo, hay un optimismo de que vamos a ganar con José Antonio Meade al frente del partido nueva alianza ahora al frente de la coalición y vamos a seguir trabajando para ellos” manifestó.

Subrayó que cuando un partido no esta por encima de sus intereses y sólo piensa que el ciudadano es lo más importante selecciona a sus mejores mujeres y hombres, y en este caso Meade Kuribeña es la mejor opción que han podido constatar, pues ha demostrado que no busca poder.

Ya que representará una alianza, esta misma conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y PANAL, denominado “Todos por México”, donde ha reflejado unidad y que lo único que busca es beneficiar a los mexicanos y campechanos.

“Donde no se tiene claridad de para qué sirve una coalición posteriormente se tiene su resultados, una división en una confrontación entre ellos mismo, y pues obviamente los debilita van a entrar a una contienda electoral debilitados y hace que nosotros tengamos mayor confianza de que vamos a ganar en las diferentes cargos a los cuales va a participar en la coalición de “Campeche para todos”, aseguró.

Porqué así como a nivel nacional esta alianza ha demostrado unidad, igual a nivel estatal a comparación de otras se encuentra solida, no como las otras donde simplemente no respetan acuerdos para selección de candidatos o que por propios intereses no pudieron concretarse.

Redacción DC/G.P.