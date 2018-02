Al llevarse a cabo la primera Sesión Ordinaria del Comité Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) en el municipio de Calkiní, el subsecretario de Desarrollo Municipal, Jorge Cervera Zetina, en representación del titular de la Secretaría de Planeación (Seplan) y Coordinador General de COPLADECAM, Ramón Arredondo Anguiano, resaltó que la inversión Pública Estatal entre el 2016 y 2017 fue de 369 millones 622 mil pesos con recursos de los tres órdenes de gobierno. Acompañado del presidente del Ayuntamiento de Calkiní, Emiliano Canul Aké, y del secretario de Planeación municipal, Oscar Pacheco López, el funcionario estatal informó que este 2018 se contará con una inversión inicial de 141 millones 211 mil pesos para obras y acciones que permitan continuar con la tarea de reducir la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida de los calkinenses.

Por otro lado el Secretario de Planeación, Ramón Arredondo Anguiano, felicitó a Abner Ronces Mex, Consejero Electoral del Estado de Campeche, por su destacada participación en el curso “Capacity Development for Election Management”, llevado a cabo en la República Popular de la India, por el International Institute of Democracy and Election Management, en los primeros días del mes de enero, como parte de las becas internacionales que promueve la Coordinación de Cooperación Internacional de la Seplan, que dirige Norma González Curi, a través de la AMEXCID. Cabe destacar que Ronces Mex fue el único seleccionado en participar en este curso en materia electoral de América Latina, el primer becario del 2018 y el número 14 de lo que va de la actual administración del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

Redacción