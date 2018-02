Abonará a resolver problemas cotidianos y facilitará el acceso a la justicia el nuevo Código Nacional en Materia Civil y Familiar

El fortalecimiento del Estado de Derecho a través de reglas procesales ágiles y efectivas plasmadas en un sólo Código Nacional en Materia Civil y Familiar, permitirá a México avanzar de manera eficaz en la garantía del derecho humano a la justicia para todos.

Así lo sostuvo la senadora Yolanda de la Torre Valdez durante las mesas de trabajo del Foro “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: los nuevos desafíos para el efectivo acceso a la justicia” en las que participaron los tres colegios de abogados más destacados del país a nivel nacional.

La legisladora integrante de la Comisión de Justicia resaltó que las propuestas presentadas serán consideradas en la elaboración del dictamen, y agregó que con este Foro, el Senado de la República contribuye para construir mejores instituciones del Estado mexicano que demandan los y las ciudadanas.

El Código, subrayó, será muy útil para resolver los problemas cotidianos a los que se enfrenta la gente día a día en su quehacer civil, como resolver de manera más ágil y expedita procedimientos legales como el reparto de herencias, la resolución de divorcios, el proceso de adopción o hacer exigible el incumplimiento de contratos civiles.

Dentro de los planteamientos expuestos por los especialistas de la Barra Mexicana de Abogados BMA, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. (ANADE), y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), resaltó que tanto la Constitución y los Tratados Internacionales son de aplicación directa, por lo que los jueces y autoridades en proceso judicial deben acudir a ellos para que no se entienda que la falta de una regla es sinónimo de que no hay derecho y que no se puede emitir una norma.

También se propuso que la armonización de normas convencionales y nacionales sea efectiva o que se dedique un capítulo del Código a la inclusión de los términos principales de los tratados internacionales en materia civil y de familia.

Advirtieron que se debe hacer efectiva la introducción de nuevas tecnologías como medios de prueba; por ejemplo, el Código de comercio prevé que los mensajes de datos servirán como medio para asegurar transacciones y medios de prueba en procedimientos judiciales y administrativos; así como para estar acordes a la Ley Fintech.

Se expuso que es necesario cambiar el formato de los edictos, que se publique un edicto electrónico en la página oficial de cada tribunal; en materia de supletoriedad de normas, el Código debe contener la mayor cantidad de supuestos normativos posibles para que se acuda a éste en suplencia de otros procedimientos.

Aunado a esto, plantearon considerar la posibilidad de desahogo de pruebas en una sede exterior al juzgado para testimoniales y confesionales, con la presencia de las partes y bajo ciertos requisitos, con el propósito de aceleran los procedimientos.

Adicionalmente, se propuso regular el tema sucesorio; prever lo relativo a notificaciones; la jurisdicción voluntaria; la aplicación de medios alternativos de solución de conflictos, en especial la mediación; así como la certificación de quien ejerce la abogacía y la profesionalización de quienes participan en todos los procesos.

Las tres mesas de trabajo fueron moderadas por las senadoras Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia; Luz María Beristain Navarrete, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Yolanda de la Torre Valdez, de Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.