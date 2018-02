Las avenidas tampoco se escapan de la ineficiencia del Ayuntamiento de Campeche, pues una de las más transitadas, como lo es la Avenida Álvaro Obregón ha quedado en el olvido.

Pues a simple vista se hacen presente enormes baches que automovilistas y motociclistas tienen que desviar todos los días para no afectar sus vehículos, exponiendo así hasta su vida, ya que a cualquier hora del día hay movilidad.

Aunado a ello el día de ayer se suscitó una fuga de agua, que dejó toda la carpeta asfáltica mojada poniendo más peligroso el transitar de los campechanos, quienes tuvieron que lidiar para evitar accidentes lamentables.

Automovilistas expresaron su enojo de que ya tiene más de 5 meses que empezaron aparecer estos baches y sin embargo hasta la fecha no se ha visto mejoras en una de las avenidas con mayor afluencia y de dos sentidos.

“Es una lástima que no hagan nada al respecto, no sé si los vecinos no lo han reportado, pero este es mi paso de todos los días y es un lío pasar por aquí ya que nos exponemos en dañar nuestros vehículos y vida; la autoridad competente debe estar más pendiente de las zonas más transitadas, ya que estos baches pueden dañar más de lo que imaginan” expresó.

Así mismo en esta avenida se puede presenciar alcantarillas llenas de basura y rotas, que desde hace unos meses tampoco han podido reparar, como exponen vecinos del lugar.

“ No vienen a limpiar las alcantarillas esta avenida se inunda horrible cuando llueve y sin embargo no hacen la limpieza que le corresponde, no somos los vecinos que tiramos basura, muchas veces los automovilistas o motociclistas se les hace fácil pasar y tirar su basura, son muchas personas que pasan por aquí y no sabemos que mañas tienen” comentaron.

Por lo cual exigen a la autoridad competente de hacer algo al respecto, tanto de reparar el problema de baches así como también de colocarle rejillas y limpiar las alcantarillas, pues los más afectados son quienes viven en este sector.