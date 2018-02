A pesar de haber sido una de las calles beneficiadas en los trabajos integrales de reconstrucción en la colonia San Joaquín, la calle 14 a causa de aguas jabonosas que algunos vecinos se han acostumbrado a tirar en la vía pública, ya se encuentra deteriorada.

Vecinas que prefirieron quedar en el anonimato expusieron que por años sufrieron las consecuencias de los baches, pues dicho lugar prestaban enormes huecos y de mucha profundidad que dañaban sus vehículos o se suscitaba constantemente accidentes, sobre todo de motociclistas.

“Era una problemática que ni pasadas administraciones municipales y ni la actual atendían, pero fue el año pasado que al fin se nos hizo caso y empezaron a reconstruir la calle, lo cual, estamos muy agradecidos, pues era uno de los principales problemas que vivimos todos los ciudadanos, ya que estos baches pueden afectar más de lo que piensan” comentó.

Pero lamentaron que como vecinos no contribuyan con las autoridades de cuidar y mantener en perfectas condiciones lo que desde muchos años demandaban, ya que la inconsciencia de algunos vecinos sale a relucir al momento de tirar aguas jabonosas en la carpeta asfáltica.

“Ojalá que la gente sea más consiente, luego nos quejamos que tenemos una porquería de calle y cuando vienen a solucionar el problema no hacemos algo para conservarla en las más optimas condiciones, ya vemos la calle deteriorada y no me queda duda que en próximos días empiecen aparecer enormes baches y ahí si nos estaremos quejando” manifestaron.

Cabe mencionar que para la rehabilitación de estas calles en la colonia San Joaquín se invirtieron un total de 7.6 millones de pesos en beneficio de 5 mil habitantes de este sector y de acuerdo a la Unidad del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Campeche, los puntos rojos donde se detectan más estas acciones y se han impuesto multas dependiendo de la situación económica de las familias y del agua que estén tirando en la calle, se encuentran Colonial Campeche, Vista Hermosa, Bellavista, San Joaquín, Jardines, Ampliación Esperanza, Fidel Velázquez y Planchac.