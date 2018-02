“Perros y gatos no deben ser regalos de 14 febrero, de Reyes Magos o del día de las Madres, ya que estos animales también demandan una responsabilidad y compromiso por parte de los tenedores de ellos”, aseveró el Mtro. Jorge Luis Escobedo Straffon, Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la c.

Afirmó que este compromiso y responsabilidad sobre los animales de compañía como son los perros y gatos ya está regulado y que tiene un impacto directo en la legislación y que la persona por descuido o abandono de los mismos puede hacerse acreedor a una multa.

Dijo que una mascota es una responsabilidad y la persona “al hacerse tenedor o responsable de ella, tendrá que aceptar todo lo que esto implica y recomendó que antes de adquirirla soliciten la asesoría de un profesional en el área de conocimiento, para conocer las razas, temperamentos, enfermedades e incluso los costos que esto implica”.

Asimismo indicó que antes de comprar una mascota es importante tener presente el tema de la adopción, antes de comprar hay muchos perros que necesitan de un dueño responsable y en el caso de hacerlo, es importante analizar al canino para ver si cumple con las características del tipo de perro que uno quiere adoptar, así como es el tamaño y el animal está listo para vivir al interior de una casa, con el propósito de que ambas partes queden conformes.

De igual forma, el Mtro. Jorge Luis Escobedo, apuntó que es importante que se continúe reforzando el tema del cuidado y bienestar animal con responsabilidad, que va más allá del significado de la protección animal que es muy diferente con el tema de bienestar animal y tenencia responsable.

También habló de que la UPAEP cuenta con dos cursos que permiten capacitar a los médicos veterinarios zootecnistas en estos temas, el primero es el diplomado en medicina y cirugía para perros y gatos, con una duración de 8 meses y es de manera presencial, que comienza el próximo 9 de marzo del año en curso.

Y el segundo es el programa de especialidad en medicina y cirugía para perros y gatos que se imparte en el Hospital Médico Veterinario y Zootecnia de la UPAEP, que es un programa de tiempo completo y que tiene una duración de 2 años en donde se aborda también el tema del cuidado, bienestar y legislación para las mascotas como perros y gatos.

La protección, cuidado y bienestar responsable de los animales está presente en la agenda de veterinarios, legisladores y proteccionistas, de ahí la importancia de darle vida a la legislación que se conformó el año pasado, comentó el académico.

Por su parte, la MVZ. Laura Sahagún Sesma, responsable del Área de Consultorios del Hospital Médico Veterinario y Zootecnia de la UPAEP, acotó que los ciudadanos deben concientizarse de que las mascotas son compañías que se van a tener dentro de la casa por un tiempo muy prolongado, y “no son una adquisición, la cual, no se puede desechar de un día para otro, y en fechas específicas como son el 14 de febrero, el 10 de mayo y otras ocasiones no es recomendable regalar mascotas, porque el adquirir una mascota implica que todos los miembros de la familia se involucren, dónde se va a hospedar, y sobre todo, cómo se van a distribuir las tareas para cuidarlo, alimentarlo y asearlo y no dejarlo en el abandono”, porque de lo contrario se ocasionarán otro tipo de problemáticas.

Explicó que la UPAEP cuenta con un Hospital Médico Veterinario y Zootecnia al cual la gente se puede acercar para solicitar algún tipo de asesoría o servicio para atención de sus mascotas. Para mayores informes, pueden consultar la página de internet de la UPAEP, www.upaep.mx y conocer su oferta educativa.

El Mtro. José Escobedo Straffon reiteró que el abandono de una mascota comienza desde el interior de la casa, cuando se descuida su atención, lo deja uno en el patio o azotea, se le dan de comer los desperdicios, el cual es más grave que el dejarlas en la calle.

Por último, enfatizó que un perro de talla mediana (10 o 12 kilos de peso) en promedio para atenderlo con alimentación, consultas preventivas con el veterinario, peluquería y demás atención representa una inversión aproximada de 35 mil pesos al año, sin tomar en cuenta si se enferma o requiere de atención médica u hospitalaria, puede llegar a duplicarse, situación que se debe visualizar antes de tomar la decisión de regalar una mascota.

Redacción