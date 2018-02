223Con la imposición de la cruz de ceniza dio inicio oficialmente la Cuaresma, un símbolo de la comunidad católica para la penitencia, reflexión y preparación rumbo a la Pascua.

Por lo cual decenas de católicos acudieron a la Santa Iglesia Catedral para ser participes de está celebración cristiana, con una previa misa oficiada por el párroco Alejandro Alatorre Mares, quien en la homilía invitó a la grey católica de vivir este tiempo como debe de ser, es decir, encontrarse con Dios.

Resaltó que no deben permitir que el demonio fácilmente los derrote, porqué son momentos que deben darse a Dios, ya que la palabra del Señor invita a la conversión de todo aquello que impide una amistad con el Padre Celestial y vivir de acuerdo a su mandato.

“Cada quién en lo profundo de su corazón sabe cuáles son las dolencias y las carencias que tienen y hoy el bálsamo de la misericordia viene a sanarlas pero también a exigirnos, pues el Señor dice apartarte del mal y del malvado” señaló.

En ese sentido reconoció que hay personas con las que se debe poner distancia porqué no se quieren convertir, debido a que viven en su mundo y engañados, así como en su egoísmo y soberbia, y sólo queda que el Señor tenga misericordia.

Alatorre Mares enfatizó que quienes encuentran a Jesús en esta vida, son aquellos que lo buscan con rectitud y profundidad, pues estos dos aspectos lleva al cristiano a ser coherente con su vida, “vienen las fiestas del Carnaval y algunos lo aprovechan para pecar a diestra y siniestra y se dicen que no pasa nada porqué luego se confesaran, sin embargo ese no es el punto, pues como dice el profeta Ezequiel no abusen de la misericordia.”

Indicó que durante la Cuaresma se debe vivir con objetivismo y realidad, ya que es una bella oportunidad de cambiar de verdad, reflexionar de como llevan su vida, que se busca dentro de la Iglesia Católica y como corresponde el llamado que hace Dios para la santidad.

Redacción DC/G.P.