Durante las fiestas carnestolendas se registró saldo blanco, afirmó, el Fiscal General del Estado de Campeche, Juan Manuel Herrera Campos, al mencionar que el extravío de jóvenes en esos días no estuvieron relacionados con secuestros u otro tipo de crimen, pues fueron localizados a la brevedad posible.

“No sucedió nada grave, no tenemos nada relacionado con el Carnaval con algún acto grave o situación trágica, podemos hablar de un saldo blanco, hoy miércoles de ceniza que se acaba toda la actividad del Carnaval podemos decir tranquilamente y manifestar que nos fue muy bien a todos en Campeche no hubo nada que lamentar” aseguró.

Especificó que en el caso de los niños y jóvenes que se reportaron extraviados, fue más bien por asuntos personales, sin embargo se encontraban en compañía de amistades y familiares, por lo cual, consideró que para evitar este tipo sucesos los padres de familia deben mantener comunicación con sus hijos.

Y aunque subrayó que en Campeche no se han dado casos de personas desaparecidas, pues es más bien de gente extraviada o no localizada, en caso de alguna cuestión más seria o definida que no estén con algún familiar, se deben acercar a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEC) para las investigaciones correspondientes.

Herrera Campos, reconoció que el uso de las redes sociales para dar aviso de este tipo de actos es de gran utilidad, ya que ayudan a la localización pronta de estas personas que deciden por voluntad propia no regresar a sus casas, entonces cuando una persona o joven decide irse de su casa, porqué de pronto tiene problemas con los papás o simple y sencillamente nada más por su voluntad, pues de pronto en las redes sociales da razón que se encuentra en tal lugar se hace contacto y el asunto se desactiva.”

Redacción DC/G.P.