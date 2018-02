Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), trabajan en un proyecto para la fabricación de un biodiesel a partir de micro algas, esto con el fin de contribuir en la protección del medio ambiente, así lo destacó, el encargado del proyecto, Guillermo Adrián Chin Canche.

Mencionó que dicho proyecto participó en el concurso Informatix Latinoamérica y lograron obtener una medalla de oro que les dio pase para representar a Campeche a nivel continental, donde presentarán más avances en lo que respecta evaluaciones de motores, pues este biocombustible promete reducir la contaminación en un 80 por ciento en los gases efecto invernadero.

Precisó que esto consiste en analizar las vertientes para la producción de biocombustible, desde la obtención de la materia prima que son las micro algas, la extracción del aceite, la purificación, todo un proceso eficiente y de menor costo.

Y aunque reconoció que esto no es algo nuevo, pues las bioenergías han estado desde hace una década, sobre todo hechos de maíz, y de otro tipo de plantas, consideran que la diferencia que da ventaja las micro algas es que no compite con el mercado de alimentos y es una planta que no necesita tierra cultivable, ya que crecen en el agua e inclusive no es necesario utilizar agua potable.

En ese sentido señaló que actualmente se encuentran en el proceso de caracterización y eso lo hace más económico, además que las micro algas prometen mejores resultados que otros que ya se han estudiado, porqué el porcentaje de lípidos es mucho mayor y ya están registrados actualmente, “ya realizamos el proceso de biocombustible y comprobamos que es factible a pesar de que aun se encuentran trabajando en la caracterización.”

“La idea de este proyecto no es por ganar un concurso, pues nosotros como estudiantes y futuros profesionistas queremos dejar nuestro granito de arena con nuestros conocimientos y así proteger a nuestro medio ambiente, esperemos que lo antes posible esto sea una realidad” manifestó.

