Se realiza la primera Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores

Mérida, Yucatán.- Estabilidad económica, independencia y una vida digna son los anhelos de Antonia Sánchez Sosa, quien con 63 años acudió este día a la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores esperanzada de encontrar una plaza en la que pueda demostrar su experiencia y ganas de salir adelante.

Impulsada por la necesidad de contar con un ingreso para sobrellevar sus gastos, Antonia forma parte de los más de 400 asistentes que se dieron cita en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en busca de una oportunidad de las que se brindan en el evento que inauguró la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata.

“Aún me siento útil. Hoy solicito un empleo que me permita ser independiente y tener un colchoncito para solventar imprevistos. Hay de empacadores pero me interesó uno de ayudante de cocina”, comentó la mujer que subsiste con el apoyo de sus hijos.

Acompañado del secretario del Trabajo y Previsión Social del territorio, Bethel Achach Rodríguez, el titular del DIF, José Limber Sosa Lara, resaltó que uno de los compromisos del Gobernador Rolando Zapata Bello es la construcción de una sociedad incluyente. Por ello, se han abierto espacios que fomentan esta condición y se dotó al CREE con el sistema Valpar, software que certifica a los aspirantes y da certidumbre a sus contratantes.

“De la mano con la Secretaría del Trabajo estatal, cuya sensibilidad en el tema le ha hecho merecedora de reconocimientos a nivel nacional y entre las empresas, esa visión ha sido más fácil de lograr, mirando a las personas con base en sus capacidades y no desde su discapacidad”, señaló.

Acompañado del director del CREE, Alejandro Ojeda Manzano, y del delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Ricardo Béjar Herrera, Sosa Lara garantizó que continuarán los esfuerzos por el bienestar laboral de este sector de la población.

Tal es el caso de David Juárez Medina, quien con 29 años espera ocupar una de las 270 vacantes que ofertan las 14 firmas participantes y, con ello, cumplir su sueño de seguir en la locución y conducción, el cual se vio truncado luego de sufrir un accidente que lo dejó parapléjico y con pérdida visual.

“La idea es ser independiente, encargarme de mis gastos y, ¿por qué no?, apoyar a otros. He conocido gente que necesita mucha más ayuda y es difícil ya que uno nunca está preparado para que la vida cambie tan drásticamente”, comentó.

Entre las compañías y dependencias que estuvieron presentes se encuentran Harinera de Yucatán, Oxxo, Megasur, Papelería Farah, RS Corporativo de Servicios Empresariales, Carrizales y Asociados, Gila Consultores, Leones de Yucatán y Geprocar así como las secretarías de Desarrollo Social federal y estatal, y los institutos de Vivienda (IVEY), Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).