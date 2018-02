Los baches en la ciudad es una problemática que aún no termina, ya sea en las avenidas, y calles más transitadas de las diferentes colonias y fraccionamientos se hacen presentes, exponiendo el patrimonio y la integridad de los ciudadanos que deben tratar de esquivarlos para evitar dañar su vehículo, sin embargo en algunas ocasiones ha sido contraproducente pues se han generado lamentables accidentes.

La calle 112 entre 105 del Barrio de Santa Lucía que corresponde al primer distrito local que representa el diputado Ramón Méndez Lanz no es la excepción, pues al parecer desde hace poco más de un año el plan de bacheo que el Ayuntamiento de Campeche de Edgar Hernández Hernández no ha llegado a esa zona, ya que, baches de distintos tamaños y de profundidad se perciben a simple vista y otros no tanto.

Vehículos, ya sean motocicletas o automóviles deben esquivar cada uno de ellos todos los días, exponiendo su vida o patrimonio ya que esto es aún más peligroso porqué la calle es de doble sentido y la mas transitada, debido a que es la salida para la Avenida Gobernadores.

“Todos los días vemos como luchan los carros, motos e incluso bicicletas para no ser víctimas de los baches, a veces cuando hay tiempo y dinero como vecinos rellenamos con piedras o con otro tipo de material estos huecos, no queremos que ocurra un accidente, hasta el momento no ha ocurrido pero es mejor prevenir que lamentar” señalaron.

Al preferir omitir su nombre vecinos del lugar mencionaron que esta calle se encuentra casi a penumbras por la noche lo que hace más difícil el tránsito tanto de automovilistas, motociclistas e inclusive de los peatones, ya que desde finales del año pasado una de las lámparas led que se encuentran por la zona no funciona y a pesar de los reportes no la han ido a reparar.

Agregaron que sólo porqué un nuevo taller mecánico que se instaló en esa calle tiene sus focos de afuera prendido, es por la única razón que a veces está alumbrado el sitio, sin embargo a veces no están laborando y es el temor de los vecinos además de accidentarse por los baches de ser asaltados, ya que ese tipo de atracos se han suscitado hasta en plena luz del día.