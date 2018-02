Ante los incrementos que se han registrado en los primeros meses del año en el precio del combustible e insumos, la industria panificadora analiza un posible ajuste en el precio del pan, decisión que se tomará a nivel nacional en los próximos días, indicó, el delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA) en Campeche, Héctor Mena Trejo.

Sin embargo mencionó que están en la planeación de estrategias externas de las empresas panificadoras en conjunto con todos los clientes y proveedores para poder buscar una solución que no afecte a nadie, como disminuir los costos de producción, pues aseguró que la postura de Canainpa es mantener pausado un incremento en el precio de este producto básico en la alimentación de los mexicanos.

En ese sentido puntualizó que durante esa reunión se analizará detalladamente y por ello contarán con la participación de autoridades federales y estatales para buscar la forma de salir de esta afectación.

Mena Trejo comentó que el precio del saco de harina oscila entre los 375 a 390 pesos, precios que se han mantenido por el momento, y en tanto los hidrocarburos al parecer no se detiene en incrementar en su precio, y que tienen que soportar, pero al final lo pueden minimizar como empresarios de cómo retener rentabilidad en la logística y buscar de alguna manera que sus clientes busquen el producto sin afectarlos.

“No es fácil me queda claro y si se habla de un aumento a todo se generaría aún más el problema, pero como representante del sector me queda claro que muchos empresarios quieren subirle y no estamos exentos a ello, se que las panaderías son autónomas y pueden hacerlo porqué no están bajo la tutela de Canainpa pero los que estamos nos hemos mantenido” mencionó.