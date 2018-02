Exige Cortés Mendoza a autoridades de tres niveles de gobierno garantizar seguridad en torno al proceso electoral y no sólo de candidatos, sino de todos los ciudadanos

Palacio Legislativo (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar la seguridad en torno al proceso electoral de este año, y no sólo de quienes aspiran a un cargo de elección popular, sino de todos los ciudadanos.

“Exigimos seguridad para todos los mexicanos, no solamente para quienes pretenden ser candidatos sino para todos los mexicanos y ésta es responsabilidad primaria del gobierno federal, de gobernadores y alcaldes”, señaló en declaraciones a la prensa el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Cortés Mendoza lamentó el reciente asesinato del diputado con licencia Francisco Rojas San Román (PRI), precandidato a la alcaldía de Cuatitlán Izcalli, Estado de México.

“Dentro de las ejecuciones lamentablemente también van actores políticos, pero es igual de lamentable que cualquier otra persona”, indicó.

El diputado panista apuntó que la inseguridad representa un riesgo para todos los mexicanos sean o no candidatos a un puesto de elección popular, por lo que reiteró su exigencia de que haya seguridad y se garantice una jornada electoral participativa donde sea la voluntad de cada persona la que se exprese en las urnas.

“Hay riesgo para todos, por la incapacidad del gobierno federal por no fortalecer las policías, no preparar de forma adecuada los ministerios públicos, no registrar la incidencia en los delincuentes para que paguen dentro de los penales y ahí lleven sus juicios”, subrayó.

El líder parlamentario dijo que existe un problema sistémico por la falta de un buen modelo de readaptación social, que se ha descompuesto ahora en todo el país, no solamente en algunas entidades federativas.

“Exigimos la posibilidad de transitar libres por las calles para todos, no solamente para los que van a ser candidatos. Es fundamental que el gobierno federal se aplique y dé resultados en materia de seguridad”, insistió.