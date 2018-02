Ante el informe de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a la propuesta para ratificar el nombramiento que el C. Gobernador del Estado hizo a favor del C. Maestro José Román Ruiz Carrillo como Secretario de la Contraloría de la Administración Pública del Estado, se aprobó pese a que la votación no fue unánime.

Antes de ser sometido a votación, en contra habló el diputado Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, mientras que a favor lo hizo la diputada Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos, informe que registró 24 votos a favor y siete en contra, emitidos éstos por los diputados Carlos Enrique Martínez Aké, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, María Asunción Caballero May, Eliseo Fernández Montúfar, Jaime Muñoz Morfín, Rosario de Fátima Gamboa Castillo y Carlos Ramiro Sosa Pacheco, quien en su calidad de presidente de la Directiva le tomó la protesta de ley.

Redacción DC