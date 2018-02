Afirma Cortés Mendoza que existe una campaña de desprestigio contra Anaya Cortés, porque crece en encuestas sobre elecciones de este año

Palacio Legislativo (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que existe una campaña de desprestigio contra el precandidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, porque crece en las encuestas sobre las elecciones de este año.

“Obviamente le pegan porque está creciendo, si no les preocupara, si no estuviera creciendo, no le pegarían y no seguirían esa campaña de desprestigio que inició el PRI, el gobierno, ya hace muchos meses atrás”, indicó en declaraciones a la prensa el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Según versiones de prensa, Anaya Cortés habría creado en Querétaro una fundación que, en lugar de cumplir su objetivo social, habría sido usada por él para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación y encubrimiento de operaciones financieras.

Cortés Mendoza aseguró que la contienda electoral es entre Anaya Cortés y el aspirante presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PES-PT), Andrés Manuel López Obrador, ya que el precandidato de la alianza “Todos por México” (PRI-PVEM-NA), José Antonio Meade Kuribreña, se habría desplomado en las encuestas.

“Con las encuestas que se están publicando se confirma que López Obrador está estancado, pues está dentro de su margen máximo en el que puede llegar en las encuestas y que Meade ya está desplomado y que quien está creciendo es Ricardo Anaya”, precisó el diputado panista.

Agregó que el debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República debe de ser claro, firme, contundente, de contraste, pero siempre de propuesta, pues bajar el debate no significa dejar de señalar lo que es verdad.

“Acción Nacional va a hacer una campaña de mucha propuesta, pero también de contraste de ideas, de contraste de personajes, es parte del momento de reflexión”, aseguró.

El líder parlamentario insistió en que, a cinco días de que termine el periodo de precampañas, en esta primera batalla, gana el PAN, el PRD y MC a través de la coalición Por México al Frente “porque crecimos; Andrés Manuel está estancado y Meade quedó desplomado en este primer round”.

Consideró que en esta faceta, “López Obrador ha sido un personaje que cuando se sale del libreto, de inmediato muestra su personalidad absolutamente intolerante, en donde no respeta la libertad de opinión y la crítica, refugiándose simplemente en su argumento de ´la mafia del poder´”.

“Por eso es que no va a llegar a ser presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se equivoca siempre, él es su principal problema y cada que se sale de su guión comete un error porque demuestra exactamente quién es, un perfil autoritario, totalitarista y peligroso para el país”, apuntó.

Cortés Mendoza también se refirió a que el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, entonces priista, ahora será candidato a la alcandía de Morelia por el PES.

Dijo que Vallejo Figueroa “ya dio lo que podía dar para Morelia y, al contrario, le quedó a deber muchísimo a los morelianos”, por lo que esta ciudad requiere de un proyecto sólido y coordinado.