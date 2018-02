Recursos que van de los dos millones 808 mil 685 pesos hasta los 312 mil 076 pesos, aprobó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) como topes máximos de gastos de campaña que podrán erogar los Partidos Políticos, las Coaliciones y en su caso, los Candidatos Independientes en las Elecciones Estatales Ordinarias de Diputados Locales y de componentes de Ayuntamientos y Juntas Municipales por el Principio de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018.

Al llevarse a cabo la 2ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEEC, la cual estuvo encabezada por la Consejera Presidenta, Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez González, se aprobó el Proyecto de Acuerdo No. CG/08/18, relativo a los topes máximos de gastos de campaña.

En ese sentido, se determinó que como tope máximo de gasto de campaña los Partidos Políticos, las Coaliciones y en su caso, los Candidatos Independientes, para la elección de de Diputados Locales, podrán erogar 468 mil 114 pesos; para Presidente, Regidores, y Síndicos del Ayuntamiento de Campeche, dos millones 808 mil 685 pesos; para Presidente, Regidores, y Síndicos del Ayuntamiento de Carmen, dos millones 340 mil 571 pesos; mientras que para Presidente, Regidores, y Síndicos del Ayuntamiento de Champotón, 936 mil 228 pesos.

Asimismo, para Presidente, Regidores, y Síndicos de los Ayuntamientos de Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Escárcega, Palizada, Candelaria y Calakmul, el tope máximo de gasto de campaña será por 468 mil 114 pesos; en tanto que para Presidentes, Regidores, y Síndicos de las Juntas Municipales del Estado, 312 mil 076 pesos.

Durante la 2ª Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local, se aprobó también el proyecto de acuerdo CG/09/18 por el que se determinaron los límites del financiamiento privado que podrán recibir los Partidos Políticos para el ejercicio fiscal 2018.

Por ello, se aprobó un monto de 979 mil 125 pesos como el límite anual del financiamiento privado para el caso de aportaciones que por concepto de militantes podrá recibir cada Partido Político acreditado ante el Consejo General del IEEC en el ejercicio fiscal 2018; en tanto que 983 mil 039 pesos, será el límite anual del finananciamiento privado para el caso de aportaciones de simpatizantes.

Como parte de dicho acuerdo, se aprobó un monto por 49 mil 151 pesos, como el límite individual anual del financiamiento privada para el caso de aportaciones, que por concepto de simpatizantes, podrá recibir cada Partido Político acreditado ante el Consejo General del IEEC.

Con la aprobación del proyecto de acuerdo CG/10/18, se determinó también los límites del financiamiento privado a los que están sujetos los Candidatos Independientes, para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018, por lo que para la elección de Diputados Locales, el monto asciende a 46 mil 811 pesos; para Presidente, Regidores, y Síndicos del Ayuntamiento de Campeche, 280 mil 868 pesos; para Presidente, Regidores, y Síndicos del Ayuntamiento de Carmen, 234 mil 057 pesos; para Presidente, Regidores, y Síndicos del Ayuntamiento de Champotón 93 mil 622 pesos.

En el caso de la elección para Presidente, Regidores, y Síndicos de los Ayuntamientos de Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Escárcega, Palizada, Candelaria y Calakmul, el monto asciende a 46 mil 811 pesos; mientras que para Presidentes, Regidores, y Síndicos de las Juntas Municipales del Estado, el límite es de 31 mil 207 pesos.

El Consejo General del IEEC, aprobó también el proyecto de resolución respecto del Recurso de Revisión interpuesto ante el Consejo Electoral Municipal de Campeche por los CC. Gustavo Quiroz Hernández y Manuel Jesús Zavala Salazar, en su carácter de representante ante el Consejo Electoral Municipal de Campeche y Presidente del Partido Morena en el Estado de Campeche, respectivamente, por lo que al respecto, se confirmó la designación de la C. Jimena Priscila Rojas Chávez, como Secretaria del Consejo Electoral Municipal de Campeche, aprobado mediante acuerdo CMCAM/01/18.

Los integrantes del Consejo General del IEEC, aprobaron también el proyecto de acuerdo CG/11/18 por el que da respuesta a la solicitud presentada por los CC. Rosendo Iván Rodríguez Chan, Eduardo Daniel Sosa Espina y Abraham Ricardo Valdivieso Mex, en calidad de aspirantes a candidatos independientes, para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018.

Por lo anterior, se negó la ampliación del plazo establecido para recabar el apoyo ciudadano, solicitado por los CC. Rosendo Iván Rodríguez Chan, Eduardo Daniel Sosa Espina y Abraham Ricardo Valdivieso Mex, debido a que el Consejo General del IEEC, se encuentra imposibilitado jurídicamente, pues de hacerlo, habría un desfase en el calendario electoral de coordinación y afectaría aspectos tales como la fiscalización, la verificación de los apoyos ciudadanos, así como el registro de candidatos.

Como último punto se aprobó el proyecto de acuerdo CG/12/18, por el que da respuesta a la solicitud presentada por los CC. Luis Humberto Gutiérrez Ramírez, Luis Calderón Chi, Rosendo Iván Rodríguez Chan, Eduardo Daniel Sosa Espina y Abraham Ricardo Valdivieso Mex, para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018.

Ante ello, se respondió que la petición no procede, toda vez que los CC. Luis Humberto Gutiérrez Ramírez, Luis Calderón Chi, no ostentan la calidad de “aspirantes a candidatos independientes”, ya que no cumplieron con los requisitos necesarios, siendo uno de estos, la presentación de sus respectivos escritos de manifestación de intención en el plazo establecido en los lineamientos.

Redacción