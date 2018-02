Al indicar que uno de los delitos con mayor incidencia que se comete en Campeche es el de robo a casa-habitación, la directora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo de Seguridad Pública, Silvia Pérez Mitre aseguró, que con la implementación de Comités Vecinales se ha logrado disminuir ese número, sin embargo reforzarán las estrategias para una mayor vigilancia y contacto con la ciudadanía.

Indicó que han sostenido reuniones con 30 comités vecinales de las diferentes colonias de esta ciudad capital, donde han escuchado las inquietudes de los ciudadanos y dándoles en el momento una buena respuesta de estrategias que ha de implementar la Secretaría de Seguridad Pública.

En ese sentido mencionó que se han emitido recomendaciones como, dejar bien aseguradas las casas y sobre todo precaución al mínimo detalle que pueda dar entrada a los ladrones, cuidar la información personal que manejan físicamente o a través de las redes sociales, pues estás últimas permiten ver el estado económico, ubicación, además de que se exhorta a los padres de familia que eviten lo menos posible de subir fotos de sus hijos para protegerlos.

“La recomendación es la prevención independientemente que la estadística sea alta o no pues es para evitar que suban estos actos delictivos, e incluso hacemos recomendaciones por secuestro que no es el caso de Campeche pero siempre hay que tener las precauciones y alerta en la cuestión de los cajeros automáticos que no acudan a altas horas de la noche, de preferencia acompañados y que que no cuenten el dinero afuera del Banco” subrayó.

Pues recalcó que con este tipo de precauciones no se trata de generar psicosis entre la población sino de que aprendan a ser precavidos, ya que de la medida que protegen su patrimonio e integridad, van disminuyendo estos actos delictivos.

Asimismo indicó que para estas fiestas carnestolendas reforzarán las medidas de seguridad durante los derroteros y en espacios públicos como el Foro Ah Kim Pech y sobe todo de divulgar las recomendaciones, como en caso de llevar a menores no perderlos de vista, tomarlos de la mano, así como también de que sepan o cuenten con una tarjeta con nombre de familiares y sus respectivos números telefónicos en caso de que se extravíen entre la multitud.