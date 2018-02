Al abrir el segundo periodo ordinario de sesiones de su tercer año de ejercicio legal, el Congreso del Estado aprobó hoy por unanimidad, previa dispensa de trámites, llamar al ciudadano Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar para que asista a la próxima sesión, a efectuarse el martes 6 de febrero, a las 11:00 horas, a rendir la protesta de ley y asuma el cargo de diputado; lo anterior, tras el lamentable deceso de la diputada Ana Graciela Crisanty Villarino.

Luego de que se declaró la apertura de la sesión y del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la LVII Legislatura, el presidente de la Directiva, diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, instruyó a la primera secretaria, diputada Marina Sánchez Rodríguez, a formular las minutas de Decreto correspondientes y tramitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado, así como a elaborar los oficios que se enviarán a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Entidad, a las Legislaturas de los demás Estados de la República, a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y al Congreso de la Unión, para su conocimiento.

Se dio lectura al inventario de asuntos legislativos que la Diputación Permanente turnó a la Mesa Directiva, entre los que destacan las iniciativas para expedir la Ley de aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos; la Ley de responsabilidad patrimonial; la Ley de austeridad; la Ley de protección y bienestar animal; la Ley de jóvenes emprendedores; la Ley de fomento, desarrollo e innovación para la estrategia “Hecho en Campeche”; la Ley de fomento al primer empleo; la Ley para el fomento de las actividades económicas y empresariales; la Ley para prevenir y atender la obesidad y los trastornos alimenticios; la Ley para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar; la Ley que crea la Universidad de Ciencias de la Seguridad; la Ley de participación ciudadana; la Ley de protección a la maternidad; la Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano; la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación; y la Ley que regula el funcionamiento de las casas de empeño, todas del Estado de Campeche.

Por otra parte, fue leída una iniciativa para declarar al 2018 como “Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas”, y una propuesta para ratificar la designación del ciudadano José Román Ruiz Carrillo como Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo, ambos documentos promovidos por el Ejecutivo estatal, que fueron turnados a Comisiones.

Intervinieron en el punto de asuntos generales los diputados Ramón Méndez Lanz, sobre el inicio del segundo periodo ordinario de un año legislativo histórico, que los diputados habrán de aprovechar al máximo para desahogar el inventario, subrayando que el trabajo no se detiene y que no hay lugar para un momento de relajamiento; José Guadalupe Guzmán Chi, enfatizando que en este periodo serán atendidos más temas de interés para todos los campechanos, y que seguirán dando prioridad a temas como el económico, combate a la corrupción, y atención a grupos vulnerables; María del Carmen Pérez López, expresando que hay temas nuevos por atender, como el de los migrantes, actualizar la Ley de Protección Civil por los desastres naturales, y dar una mayor atención a las comunidades indígenas y al sector campesino; Manuel Alberto Ortega Lliteras, sobre los resultados para la sustentabilidad en la Península de Yucatán en materia ecológica, con puntos como el que en el 2030 no haya deforestación, el saneamiento de la bahía, y que en el Estado se usen bolsas biodegradables; y María Asunción Caballero May, en relación a la nueva etapa de periodos ordinarios de sesiones, lo que ayudará al propósito de un desahogo total del inventario de asuntos legislativos, y pugnando porque el proceso electoral no afecte el trabajo legislativo.

Antes, y de acuerdo al orden del día, fue leída la correspondencia enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y por el Congreso del Estado de Zacatecas.

No asistieron a la sesión los diputados Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos, Eliseo Fernández Montúfar, Carlos Enrique Martínez Aké, åJaime Muñoz Morfín y Edda Marlene Uuh Xool, todos con permiso de la Directiva.

Redacción