La dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Yolanda Valladares Valle, confirmó, que se registrará en los próximos días en búsqueda de la precandidatura por el Senado de la República, por lo cual, pedirá licencia temporal de su cargo.

Entrevistada en el aeropuerto de esta ciudad capital “Ing. Alberto Acuña Ongay”, mencionó que entorno a quienes han declarado que dentro del PAN no hay democracia, como lo fue en su caso la diputada Sandra Sánchez Díaz y Jorge Rosiñol Abreu, señaló, que son personas que han sido beneficiadas con cargos políticos del partido en el paso, pero a veces no se puede seguir por funciones de rentabilidad electoral, ya que este organismo político siempre le dará la oportunidad siempre y cuando trabajen.

“Cuando se les da la oportunidad, no trabajan y se olvidan del electorado, no regresan a sus distritos, no crecen políticamente y sólo se dedican a cobrar y es obvio que el partido va preferir postular gente de mayor competitividad electoral” recalcó, la dirigente del PAN.