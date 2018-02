El presidente municipal de Campeche, Edgar Hernández Hernández, entregó los premios del Segundo Sorteo “Smapac te pone al volante”, que rifó entre los usuarios del sistema artículos por un monto de 256 mil pesos, y como premio principal un automóvil Chevrolet Beat 2018 para el afortunado ganador Joaquín Antonio Pacheco Álvarez, con el boleto No. 009987.

En el patio central de Palacio Municipal, acompañado del titular del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, Miguel Ángel García Escalante, así como de la integrante de la Junta de Gobierno del Smapac, Abril Cabañas Abreu, quien además fue representante personal del Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, y del enviado de la Contraloría Municipal, Jorge Quijano Curi, el Alcalde de Campeche también entregó tres motocicletas de trabajo, seis televisores, cinco tablets, cinco Minicomponentes y cinco hornos de microondas.

Hernández Hernández hizo entrega de las llaves y factura del premio principal, un automóvil marca Chevrolet Beat LT Paquete B, modelo 2018, al C. Joaquín Antonio Pacheco Álvarez, quien estuvo acompañado de su familia.

En tanto que los ganadores de motocicleta de trabajo marca Italika, fueron: Ignacio Dzul Yah, con el boleto 018211; Fanny del Socorro Herrera Sansores, con el No. 007909; William Abelardo Pino Dorantes, con boleto No. 013768.

Los ganadores de las Televisiones RCA LED de 32 pulgadas, fueron: Juan José Méndez Sosa, con el boleto No. 021438; Luis Antonio Xool Mejía, con el boleto No. 13743; María Guadalupe Acosta Bastard, con boleto No. 003462; Irma Yolanda Caamal Moo, con boleto No.19497; Ángel Alfonso Villanueva Blanco, con el No. 1345 y Romana Martínez Uc, con el boleto No. 010524.

Los ganadores de una Tablet Lenovo de 7” fueron: Juan Jesús Cruz Mendoza, con el boleto No. 016095; Bertha Alicia Keb Cahuich, con el No. 25081; Guadalupe Concepción May Keb, con No. 03043; Braulio Chulín Aguilar, con el No. 12259, y Luis Alfonso Tuyub Chablé, con el No. 12310.

Los ganadores de microcomponentes LG: Rafael Euán Chávez, con el No. 013865; Guadalupe del Carmen Sandoval Sosa, con el No. 019154; Manuel Dzib Cetina, con el No. 29002; Wilberth Cambranis Rosellón, con el No. 3597; Josué Pérez Cheng, con el No. 19685.

Los ganadores de hornos de microondas marca Daewoo, Wilberth Fernando Rosado Lara, con el No. 26728; Manuel Jesús Santini Maya, con el No. 008028; Luis Alberto Alcocer Gómez, con el No. 020078; Elia Román Peña Nah, con el No. 6599, y Leticia del Carmen Can Valle, con el No. 29023.

A todos los ganadores los felicitó el alcalde Hernández Hernández por ser usuarios cumplidos en el pago de su servicio de agua potable del presente año.

Redacción