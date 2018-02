Afirma Anaya Cortés que coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) está en contra de “campañas negras” y rechaza el pragmatismo sin límites en la política

La coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) está en contra de las “campañas negras” de desprestigio y rechaza el pragmatismo sin límites en la política, afirmó su precandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés.

“Yo me he pronunciado de manera contundente contra ese tipo de prácticas, de campañas negras, y si ustedes revisan, el PRI y el sistema están también enderezando una campaña en nuestra contra, pero no les está funcionando…Nosotros no nos vamos a prestar a esas bajezas”, dijo en declaraciones a la prensa.

Anaya Cortés abordó el tema a pregunta expresa sobre las afirmaciones de dirigentes de Morena de que hay una “campañas negras” contra el precandidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Anaya Cortés acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro, para participar en un encuentro conjunto con diputados de estos tres partidos políticos y sus dirigentes nacionales, en el marco de sus reuniones plenarias, que se llevaron a cabo por separado, con el fin de definir sus agendas legislativas para el periodo ordinario de sesiones que inicia este jueves, 1 de febrero.

El ex dirigente del PAN aseveró que también hay una “campaña negra” en su contra y que han interpuesto algunas quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) porque han recopilado evidencia de que están pagándose videos en redes sociales, particularmente en YouTube y Facebook, para desprestigiarlo.

Respecto a la estrategia de Morena de incluir en sus filas a ex militantes de otros partidos y a personajes que han sido cuestionados por su actuación pública, Anaya Cortés dijo que eso sólo muestra un “pragmatismo sin límites que le hace muchísimo daño al país”.

“El que él tenga una alianza con Elba Esther Gordillo, que estén con él, el nieto, el yerno de Elba Esther, pues me parece que describe ese pragmatismo que no tiene límites. Un pragmatismo rampante”, aseguró.

“Nosotros (en la coalición Por México al Frente) lo que estamos buscando es postular a mujeres y hombres de bien, que puedan no solamente ganar las elecciones, sino desempeñarse con honestidad y con eficacia desde los cargos públicos; ese va ser nuestro objetivo”, subrayó el aspirante presidencial.

En declaraciones a la prensa, por separado, la precandidata de la coalición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por esa coalición, Alejandra Barrales Magdaleno, dijo que “la gran mayoría” de encuestas electorales colocan en franco crecimiento a la alianza PAN-PRD-MC, tanto en la capital como a nivel nacional.

“La competencia está empezando para nosotros a estas escasas semanas que se tomaron definiciones y ya los números, sobre todo la tendencia, nos es favorable, por eso estamos animados y convencidos de que no sólo vamos a remontar, sino que tenemos toda la posibilidad de ganar la elección”, aseguró.

Cuestionada sobre si fue correcto que ella y Anaya Cortés se reunieran con legisladores en el marco de sus plenarias, Barrales Magdaleno afirmó que no sólo fue correcto sino una obligación.

“No sólo nos parece correcto, nos parece obligado ponernos de acuerdo porque nuestro objetivo de cambiar el rumbo del país, en gran medida pasa por la Cámara de Diputados”, concluyó.

– Redacción DC / JLGO, con información de Notilegis / Palacio Legislativo