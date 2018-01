Entre las actividades realizadas por parte del sector salud en estas semanas, fueron esencialmente dirigidas para concientizar a la población de tener buenos hábitos en cuanto alimentación y evitar el consumo de sustancias nocivas.

Ya que en el marco de la celebración del “Día del Nutriólogo”, que se celebra este 27 de enero, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a través del Departamento de Promoción de la Salud, fue partícipe con actividades del programa de Alimentación y Activación Física en la II Feria Científica, Gastronómica y Cultural, organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

De igual manera estarán llevando a cabo diversas actividades este lunes en las tres jurisdicciones sanitarias, siendo en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 con sede en Escárcega, donde se contará con una mesa de diálogo “Mitos vs. Realidades”, con temas como síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad y entre otros, mientras tanto la Jurisdicción Sanitaria No. 3 en Carmen, realizará un Rally de alimentación y actividad física con niños de escuelas primarias, donde se darán pláticas de alimentación correcta en la edad escolar para evitar la obesidad y sobrepeso.

En otro asunto en coordinación interinstitucional, inició en San Vicente Cumpich, Hecelchakán, la Feria de Servicios de Salud y Campaña de Afiliación y Reafiliación al Seguro Popular con acceso a servicios médicos-quirúrgicos, hospitalarios y atención integral, reuniendo a ciudadanos de localidades como Dzotchén, Blanca Flor y Nohalal.

Además de que se llevó a cabo la campaña de afiliación y reafiliación en el mercado de Samulá, Miguel Hidalgo, Kanisté, Lázaro Cárdenas, Ignacio Zaragoza, Ampliación Miguel Hidalgo, Buena Vista y Ampliación Samulá.

Por otra parte durante el lanzamiento de la segunda edición de la Campaña “Febrero, mes de la Salud del Hombre 2018” encabezada por el Secretario de Salud, José Narro Robles, y por los Directores Generales del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, y del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, el titular del Sector, enfatizó el compromiso y el apoyo de todas las instancias de esta dependencia en los 32 estados del país para promover este programa, pues esta tuvo una gran aceptación por el sector masculino y otros sectores de la sociedad y ante tal éxito la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) reconoció a la estrategia “Febrero, Mes de la Salud del Hombre”, con un certificado dentro del certamen del Premio de Buenas Prácticas para las Américas y que esta iniciativa se institucionalizó para celebrarse año con año.

Mientras tanto la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través del Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva, inauguraron la exposición pictórica “Origen, Sentimientos y Color” del pintor campechano Claudio Miss Gómez, una exposición que consta de más de 10 obras del artista autodidacta originario de la comunidad de Iturbide del municipio de Hopelchén.

Con la finalidad de impulsar la opinión y consulta ciudadana, toma de decisiones de forma colegiada en aspectos de vigilancia y fomento sanitario, enfoque de riesgos en los sectores público, social y privado con rendición de cuentas claras se reinstaló el Consejo Consultivo Interno de la Comisión para la Protección contra Riesgo Sanitarios (Copriscam).

Por su parte el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera, se reunió con el Comisionado Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), Manuel Mondragón y Kalb, en la cual se revisaron avances, estrategias y metas en materia de prevención, registro, normatividad, atención y control de las adicciones y así dar paso a la firma de convenio.

En ese sentido la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal Contra las Adicciones (CECA), puso en marcha la XXIII Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo “Compartiendo Esfuerzos”, organizada por Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.

