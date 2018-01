“Ninguna carpeta de investigación por caso de corrupción tiene sesgo o tinte político, aquí se aplica la ley porque nadie está por encima de ella”, remarcó en entrevista el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, poco antes de sostener una reunión de trabajo con integrantes del Consejo de la Cruz Roja Mexicana, delegación Carmen.

Dijo que su gobierno no dejará de aplicar la ley porque alguien pretenda ampararse en algún dicho o declaración de que el tema es político, pues “aquí no hay colores, aquí no hay partidos, aquí no hay nombres, no hay apellidos, simple y sencillamente la ley se aplica”.

Asimismo, aseveró que su gobierno es de transparencia, actúa de cara a la sociedad y tiene el compromiso de ejercer con eficiencia y eficacia los recursos públicos, por lo que será implacable en el tema del combate a la corrupción y la impunidad.

Respecto al proceso electoral, enfatizó que Campeche fue el primer estado del país en convocar a las autoridades electorales federales y estatales, y a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, para dejar en claro que no se permitirá que nadie viole la ley.

Subrayó que ningún programa federal, estatal o municipal tiene color partidista ya que fueron creados para beneficiar a la gente, por lo que el funcionario del nivel que sea, que desvíe un peso, será denunciado, consignado y se le aplicará la ley.

Previamente, el mandatario estatal señaló que durante su estancia en la isla sostendrá reuniones de trabajo con funcionarios estatales y de Petróleos Mexicanos, ante la próxima visita a Campeche de su director general, Carlos Treviño Medina.

Mencionó que también se revisarán, entre otros puntos, los avances que se dan en torno al establecimiento de la Zona Económica Especial, que en el caso de Campeche tendrá dos polígonos, el de Seybaplaya y Ciudad del Carmen; se dará seguimiento a los avances de la nueva Unidad Deportiva de Carmen y el Puente de la Unidad, así como a proyectos de inversión en materia de infraestructura para el puerto de la isla.

Comentó que en fechas próximas dará a conocer otras importantes obras de infraestructura que se realizarán en el municipio de Carmen, relacionados con la seguridad, modernidad y conectividad.

El titular del Ejecutivo estatal fue abordado por los medios de comunicación de la isla momentos antes de iniciar un encuentro con el Consejo de la Cruz Roja Mexicana, delegación Carmen, que encabeza su presidenta María Elena Rosiñol de la Cabada, donde se trataron asuntos que contribuirán a mejorar los servicios que brinda la institución.

Redacción